Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін готується вразити «Ахіллесову п’яту» НАТО – The Sun

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Путін готується вразити «Ахіллесову п’яту» НАТО – The Sun
Захоплення Сувальського коридору фактично відрізало би балтійські країни від їхніх союзників по НАТО
фото з відкритих джерел

Будь-які потенційні загрози для балтійських держав потрібно порівнювати з моментами, що передували вторгненню в Україну

Існують очевидні ознаки того, що російський диктатор Володимир Путін планує вторгнутися в «Ахіллесову п’яту» НАТО – Сувальський коридор, що з’єднує Польщу з країнами Балтії. Як інформує «Главком», про це пише видання The Sun з посиланням на розслідування колишнього офіцера розвідки Філіпа Інграма.

Розслідувач нагадав, що вузька смуга землі довжиною близько 100 км між Польщею та Литвою, є найкоротшою відстанню між російським анклавом Калінінградською областю та союзною Росії Білоруссю.

За його словами, захоплення цього коридору фактично відрізало би балтійські країни – Литву, Латвію та Естонію – від їхніх союзників по НАТО.

«Ми бачимо посилення російської військової присутності в Калінінграді та Білорусі, ми бачимо раптові військові навчання та незвичайні переміщення військ», – зазначив Філіп Інгран.

Військовий аналітик також пояснює, що будь-які потенційні загрози для балтійських держав, таких як Естонія, Латвія та Литва, потрібно порівнювати з моментами, що передували вторгненню в Україну.

Будь-що, що нагадує масове нарощування військових сил на кордоні України безпосередньо перед повномасштабним вторгненням 2022 року, слід інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак, пояснює він.

«У нас гібридна війна з глушінням GPS, саботажем підводних кабелів та маленькими «зеленими чоловічками», що розпалюють заворушення серед російськомовних меншин», – зазначив Філіп Інгран.

Він також описує масштабні пропагандистські кампанії, що розгортаються Кремлем, які російський диктатор любить використовувати як преамбулу для майбутніх атак.

Але гібридна війна на цьому не закінчується.

Геополітичний аналітик детально описує використання економічного тиску, комунікаційні атаки та поширення дезінформації в онлайн- та реальному просторі.

Інгрем також пояснює, яку ключову роль відіграє логістичне планування у підготовці до вторгнення. Він наголошує, як переміщення пального, транспортних засобів та інших військових активів може ілюструвати будь-яке майбутнє вторгнення.

Раніше британський полковник оцінив імовірність перетину російськими військами Сувальського коридору. 

Раніше під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

Згодом польський міністр Радослав Сікорський відповів на погрози білоруського диктатора

Читайте також:

Теги: війна путін Естонія Латвія Литва погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
13 серпня, 17:41
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
27 серпня, 09:21
Аляска готується приймати президентів США та РФ
Зустріч Путіна і Трампа: готелі Аляски підняли ціни, місць майже не лишилось
11 серпня, 08:22
Нині триває 1266-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
Трамп: Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було
Трамп оцінив лестощі Путіна на саміті на Алясці
17 серпня, 00:56
На початку широкомасштабного вторгнення була закладена «міна», яка дозволяє країні обходитися без Верховної Ради
Розпуск Верховної Ради. Хто поширює чутки і чи реально це?
15 серпня, 09:45
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
16 серпня, 20:14
Окрім Запорізького, зауважив Головком ЗСУ, росіяни активно атакують на Покровському та Лиманському напрямках
Запоріжжя стане наступною ціллю: Сирський розповів про плани росіян
18 серпня, 11:24
Вантажні перевезення тягнуть збитки «Укрзалізниці»
Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці – директор GMK Center
2 вересня, 14:17

Соціум

Путін готується вразити «Ахіллесову п’яту» НАТО – The Sun
Путін готується вразити «Ахіллесову п’яту» НАТО – The Sun
У Польщі стався вибух на військовому полігоні: є постраждалі
У Польщі стався вибух на військовому полігоні: є постраждалі
Кадиров розповів, коли Росія припинить бойові дії в Україні
Кадиров розповів, коли Росія припинить бойові дії в Україні
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
Трагедія на фунікулері у Лісабоні: стала відома причина аварії
Трагедія на фунікулері у Лісабоні: стала відома причина аварії
У Червоному морі пошкоджено підводні кабелі: Microsoft попереджає про перебої в роботі
У Червоному морі пошкоджено підводні кабелі: Microsoft попереджає про перебої в роботі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
9696
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
6775
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
2233
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
1874
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua