Нові вимоги для українців: Латвія змінила правила в'їзду

Нові вимоги для українців: Латвія змінила правила в’їзду
Нові вимоги поширюються навіть на українців, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС
колаж: glavcom.ua

Латвія посилила правила в'їзду для українців з 1 вересня

З 1 вересня 2025 року Латвія запроваджує нові правила в'їзду для громадян третіх країн, включно з Україною. Тепер усі мандрівники повинні будуть заздалегідь заповнювати онлайн-анкету, щоб уникнути штрафів та інших проблем на кордоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Відповідно до нововведень, громадяни України, Росії та інших країн, що не входять до ЄС, НАТО, ОЕСР, Швейцарії чи Бразилії, зобов’язані подавати анкету на сайті eta.gov.lv щонайменше за 48 годин до в’їзду. Це правило діє також для транзитних поїздок.

В анкеті необхідно вказати:

  • мету поїздки;
  • термін перебування та маршрут;
  • місце проживання;
  • дані про службу в державних структурах чи участь у виборах.

Важливо, що заповнювати анкету має лише сама особа, а її відсутність може призвести до штрафу до €2000. Нові вимоги поширюються навіть на українців, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС.

Ці зміни, за словами латвійської влади, спрямовані на посилення безпеки. Перевірки можуть проводитися не лише на кордоні, а й усередині країни, якщо органи безпеки виявлять потенційні загрози.

Нагадаємо, Американська розвідка вважає, що протягом найближчих п’яти років існує високий ризик початку воєн у п’яти регіонах світу, окрім Близького Сходу. 

Теги: Латвія українці кордон біженці

