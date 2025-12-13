Путін принизив прем'єр-міністра ядерної держави

Поки прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф чекав на зустріч з Путіним, російський диктатор вже проводив переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Прем’єр-міністр Пакистану потрапив у незручну ситуацію через очікування на зустріч із Путіним. Про це пише «Главком» із посиланням на Nexta.

12 грудня під час дипломатичного заходу прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф зіткнувся з демонстративною затримкою з боку російського президента. Його змусили чекати на заплановану зустріч із Володимиром Путіним понад 40 хвилин.

Не дочекавшись офіційного запрошення, Шаріф самостійно зайшов до зали засідань. Там з'ясувалося, що в цей час Путін уже проводив переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Через десять хвилин очільник пакистанського уряду покинув приміщення.

Як відомо, під час урочистостей у столиці Туркменістану 12 грудня Володимир Путін потрапив у курйозну ситуацію, намагаючись привітати керівництво країни з річницею ухвалення резолюції ООН про постійний нейтралітет.

Російський диктатор з кількох спроб так і не зміг правильно вимовити прізвище чинного президента Сердара Бердимухамедова, а також ім’я та по батькові його батька – національного лідера Гурбангули Бердимухамедова.

Також російський диктатор Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію під час публічного виступу в Ашхабаді через вимкнений мікрофон.

Інцидент стався, коли російському лідеру надали слово. Протягом приблизно пів хвилини Путін безуспішно відкривав рота, намагаючись розпочати промову. Зрештою, він помітив технічну проблему, почав крутити мікрофон та звернувся до когось поза кадром. Після цього звук нарешті з'явився, і диктатор зміг продовжити свій виступ.

До слова, під час засідання Ради з прав людини російський диктатор Володимир Путін висловився щодо війни в Україні. Путін знову озвучив традиційний для Кремля наратив стосовно України. Він назвав «повернені від України території історично російськими» і озвучив сумнівне твердження, що російських військових там нібито зустрічають словами: «Ми чекали вас».