Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров поскаржився на дипломатичну ізоляцію Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Лавров поскаржився на дипломатичну ізоляцію Росії
Росія орієнтується на роботу з країнами третього світу
фото з відкритих джерел

Сергій Лавров переконаний, що співробітникам дипломатичних місій РФ доводиться працювати в «нелюдських умовах»

Глава російського МЗС поскаржився, що співробітникам дипломатичних місій РФ доводиться працювати в «нелюдських умовах». Водночас у країнах третього світу існують проєкти, які потребують дипломатичного супроводу з боку Кремля.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з випускниками ВНЗ, вперше прийнятими на дипломатичну службу, заявив, що Москві марно зберігати на Заході колишню дипломатичну присутність, оскільки там немає роботи після того, як Європа припинила економічну співпрацю з Росією.

Глава російської дипломатії поскаржився на те, що співробітникам дипмісій доводиться працювати в «нелюдських умовах», і їм постійно загрожує фізичний напад.

«Не має сенсу та бажання зберігати колишню присутність у західних країнах. Наші люди працюють в умовах, які важко назвати людськими. Їм створюють постійні проблеми, загрози аж до фізичних нападів», – зазначив Лавров.

Також Лавров згадав про те, що цього року багато російських дипломатів припинили свою діяльність у західних країнах та були відкликані з консульств завчасно через проведення «русофобської політики».

«Головне – там немає роботи. Відколи Європа вирішила закриватися від нас і припинити будь-яку економічну співпрацю. Ну що ж, насильно милим не будеш», – підкреслив Лавров.

У зв'язку з цим Москва вирішила переорієнтувати своїх дипломатів на діяльність у тих регіонах планети, де, на думку Лаврова, готові на рівноправних засадах співпрацювати та шукати перспективні спільні проєкти.

«У країнах третього світу, в Азії, Африці та країнах Латинської Америки навпаки потребують додаткової уваги. Там багато планів, які на найвищому рівні узгоджуються, і які вимагають дипломатичного супроводу, перш за все, з точки зору підтримки нашого бізнесу, спільних культурних, гуманітарних та освітніх проєктів», – заявив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.  До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні. 

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетні удари по українських містах 10 жовтня, заявив, що постійний терор проти цивільного населення України є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.

Читайте також: Спіраль брехні Володимира Путіна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Дрони-камікадзе атакують Україну: Литва закликає ввести санкції проти Ірану
Дрони-камікадзе атакують Україну: Литва закликає ввести санкції проти Ірану
Лавров поскаржився на дипломатичну ізоляцію Росії
Лавров поскаржився на дипломатичну ізоляцію Росії
США пришвидшать темпи надання $4,5 млрд для України
США пришвидшать темпи надання $4,5 млрд для України
Столтенберг висловився про вступ України до НАТО
Столтенберг висловився про вступ України до НАТО
Соратник Зеленського порівняв Путіна з наркодилером
Соратник Зеленського порівняв Путіна з наркодилером
Українці допомогли знищити сотні одиниць техніки та кілька генералів РФ – СБУ
Українці допомогли знищити сотні одиниць техніки та кілька генералів РФ – СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
392K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
152K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
140K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
124K
Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації (відео)
88K
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
56K
«Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту