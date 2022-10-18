Лавров поскаржився на дипломатичну ізоляцію Росії

Сергій Лавров переконаний, що співробітникам дипломатичних місій РФ доводиться працювати в «нелюдських умовах»

Глава російського МЗС поскаржився, що співробітникам дипломатичних місій РФ доводиться працювати в «нелюдських умовах». Водночас у країнах третього світу існують проєкти, які потребують дипломатичного супроводу з боку Кремля.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з випускниками ВНЗ, вперше прийнятими на дипломатичну службу, заявив, що Москві марно зберігати на Заході колишню дипломатичну присутність, оскільки там немає роботи після того, як Європа припинила економічну співпрацю з Росією.

Глава російської дипломатії поскаржився на те, що співробітникам дипмісій доводиться працювати в «нелюдських умовах», і їм постійно загрожує фізичний напад.

«Не має сенсу та бажання зберігати колишню присутність у західних країнах. Наші люди працюють в умовах, які важко назвати людськими. Їм створюють постійні проблеми, загрози аж до фізичних нападів», – зазначив Лавров.

Також Лавров згадав про те, що цього року багато російських дипломатів припинили свою діяльність у західних країнах та були відкликані з консульств завчасно через проведення «русофобської політики».

«Головне – там немає роботи. Відколи Європа вирішила закриватися від нас і припинити будь-яку економічну співпрацю. Ну що ж, насильно милим не будеш», – підкреслив Лавров.

У зв'язку з цим Москва вирішила переорієнтувати своїх дипломатів на діяльність у тих регіонах планети, де, на думку Лаврова, готові на рівноправних засадах співпрацювати та шукати перспективні спільні проєкти.

«У країнах третього світу, в Азії, Африці та країнах Латинської Америки навпаки потребують додаткової уваги. Там багато планів, які на найвищому рівні узгоджуються, і які вимагають дипломатичного супроводу, перш за все, з точки зору підтримки нашого бізнесу, спільних культурних, гуманітарних та освітніх проєктів», – заявив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетні удари по українських містах 10 жовтня, заявив, що постійний терор проти цивільного населення України є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.