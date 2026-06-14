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Венс розкрив правду про стан здоров’я Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Венс розкрив правду про стан здоров’я Трампа
Венс наголосив, що за весь час спільної роботи у нього жодного разу не виникало сумнівів щодо здатності Трампа виконувати свої обов’язки
фото з відкритих джерел

Віцепрезидент США запевнив, що Дональд Трамп перебуває у чудовій фізичній формі

У американських медіа не вщухають дискусії навколо фізичного стану президента США Дональда Трампа. Проте у Білому домі рішуче відкидають будь-які спекуляції щодо цього. Як інформує «Главком», віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу CBS News виступив на захист американського лідера та запевнив, що Трамп перебуває у прекрасній формі.

«Я вважаю, що президент Трамп у чудовій формі. Ви ж знаєте, у пресі постійно про це говорять. Мабуть, це просто одна з тих тем, яку журналісти завжди обговорюватимуть», – зазначив він.

Венс наголосив, що за весь час спільної роботи у нього жодного разу не виникало сумнівів щодо здатності Трампа виконувати свої обов’язки.

«Із того, що я бачив на власні очі: я буквально ні разу в житті не подумав, що йому бракує витривалості чи енергії для цієї роботи. Навпаки, у нього більше сил та витривалості, ніж у багатьох членів Кабінету міністрів, які на 30 років молодші за нього», – підкреслив віцепрезидент.

На думку Джей Ді Венса, така колосальна працездатність є ключовою перевагою для очільника держави.

«І я вважаю, що це чудово. Адже країні потрібен президент, який здатний витримувати цей важкий щоденний марафон кожен божий день», – підсумував американський урядовець.

«Главком» писав, що колишні лікарі Білого дому виявили занепокоєння через стан здоров’я Дональда Трампа. Вони стверджують, що за останні 13 місяців президент США тричі звертався до лікарів. Американці не знають про стан здоров'я очільника їхньої держави, оскільки про це не розповідають у ЗМІ. За словами кардіолога Білого дому Джонатана Райнера, про здоров’я Дональда Трампа відомо не все. Водночас колишній лікар президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами Джеффрі Кульман закликав президента пройти когнітивні обстеження.

За результатами опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, з’ясувалося, що 44% американців не вважає Дональда Трампа здатним керувати країною. Ще 40% опитаних переконані, що Трамп попри свій вік зберігає світлий розум та може бути президентом. 

Сам же Дональд Трамп заявив, що успішно завершив чергове медичне обстеження, яке не виявило жодних проблем із його здоров'ям.

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Теги: США марафон Дональд Трамп президент

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