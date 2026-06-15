CNN: Нетаньяху прагне термінової зустрічі з Трампом після G7

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прагне особисто пояснити позицію своєї країни, яка наполягає на збереженні права атакувати «Хезболлу» в Лівані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагається організувати термінову зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними ізраїльського джерела, очільник уряду прагне провести переговори одразу після повернення американського лідера з саміту G7 у Європі наступного тижня або невдовзі після цього. Потреба в особистій зустрічі виникла на тлі загострення напруженості навколо мирного процесу з Іраном та умов припинення вогню з угрупованням «Хезболла».

Напередодні Дональд Трамп жорстко розкритикував Тель-Авів за удари по Бейруту, які стали відповіддю на обстріл півночі Ізраїлю, назвавши дії ліванських бойовиків «дрібними та безглуздими». Президент США підкреслив, що цієї атаки на столицю Лівану не мало відбутися. Така публічна суперечка свідчить про серйозний розкол між лідерами, які раніше демонстрували єдність. Зокрема, Трамп уже обмежив свободу дій Ізраїлю, наказавши скасувати плани удару по Ірану у відповідь на перший з моменту квітневого перемир'я ракетний обстріл.

За інформацією джерела, Нетаньягу прагне особисто пояснити позицію своєї країни, яка категорично наполягає на збереженні права атакувати «Хезболлу» в Лівані, тоді як Тегеран вимагає повного виведення ізраїльських сил. Окрім цього, єрусалимська влада занепокоєна, що потенційна угода між Вашингтоном та Тегераном послабить економічні санкції проти Ірану без вирішення його ядерної проблеми, що лише стабілізує іранський режим замість його подальшого послаблення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час емоційної телефонної розмови з використанням нецензурної лексики назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу «божевільним».

Обурення американського лідера викликали триваючі бойові дії Ізраїлю в Лівані, які ускладнюють спроби Вашингтона досягти масштабної угоди з Іраном про припинення вогню. Згідно з даними Axios, Трамп також заявив ізраїльському прем'єру, що без його підтримки той опинився б у в'язниці, а дії Тель-Авіву налаштовують світову спільноту проти Ізраїлю. Водночас Трамп підкреслив, що загалом вони з Нетаньягу ладнають.

Як відомо, телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу виявили глибокі розбіжності стосовно подальшої стратегії дій проти Тегерана. Поки Вашингтон намагається дати шанс дипломатії, єврейська держава наполягає на негайному поверненні до силового сценарію.