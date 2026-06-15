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Розвідувальне агентство Тайваню запускає веб-сторінку для громадян Китаю: причина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Розвідувальне агентство Тайваню запускає веб-сторінку для громадян Китаю: причина
Між Китаєм та Тайванем залишається напруга
фото: Укрінформ

Бюро Національної безпеки Тайваню повідомило, що більше китайців звертаються з проханням «надати різні види інформації»

Бюро національної безпеки Тайваню оголосило про створення спеціальної вебсторінки, яка дозволить громадянам Китаю безпечно передавати розвідувальні дані на тлі високої напруженості між Пекіном і Тайбеєм. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

У розвідувальному відомстві пояснили цей крок різким збільшенням кількості звернень від осіб, що прагнуть поділитися різною інформацією через зростання внутрішнього невдоволення в КНР через економічні труднощі, жорсткий політичний контроль та соціальні проблеми. Тайванська сторона зазначила, що запозичила цей досвід у спецслужб США, Великої Британії та Ізраїлю, зокрема, минулого року ЦРУ вже публікувало відеоінструкції мандаринською мовою для залучення до співпраці незадоволених китайських посадовців.

Водночас, Пекін раніше запустив власну онлайн-платформу для збору доносів на прихильників незалежності Тайваню з метою притягнення їх до відповідальності. Протистояння між сторонами триває з 1949 року, відколи Китай вважає острів своєю територією і не виключає військового сценарію для встановлення контролю.

Під час травневого візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна лідер КНР Сі Цзіньпін попередив його про ризик зіткнення між супердержавами через тайванське питання. На тлі масштабних китайських військових маневрів поблизу острова тайванська армія нещодавно провела демонстраційні пуски ракет із мобільних установок у напрямку Китаю, відпрацьовуючи відбиття можливого нападу.

Нагадаємо, офіційні особи Тайваню публічно заявляють про впевненість у підтримці США, аналітики припускають можливість поступок з боку Трампа. Пекін може спробувати обміняти свою допомогу у врегулюванні війни з Іраном на обмеження американської військової підтримки острова. Трамп уже підтвердив журналістам, що планує особисто обговорити з Сі питання продажу зброї Тайваню, що лише посилило побоювання щодо можливого заморожування майбутніх постачань.

Теги: Китай Тайвань

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