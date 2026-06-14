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Трамп розкритикував Ізраїль за удари по Бейруту на тлі можливої угоди з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп розкритикував Ізраїль за удари по Бейруту на тлі можливої угоди з Іраном
Президент США Дональд Трамп закликає Ізраїль не завдавати ударів по Лівану
фото: Getty Images

14 червня Ізраїль атакував позиції угруповання «Хезболла» у Лівані

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення діями Ізраїлю, який у неділю атакував позиції угруповання «Хезболла» у південній частині Бейрута. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Американський лідер наголосив у соцмережі Truth Social, що цієї атаки не мало відбутися, оскільки Вашингтон і Тегеран максимально наблизилися до укладення мирної угоди, яку Трамп розраховував підписати у день свого 80-річчя. У разі підписання меморандуму сторони отримають ще два місяці для детального узгодження умов остаточного припинення війни.

За даними ізраїльського джерела, Тель-Авів заздалегідь попередив США про свої плани та усвідомлював ризик того, що Іран може відповісти балістичними ударами безпосередньо у день підписання документа.

Водночас, у самому Ірані єдиної позиції щодо американських пропозицій наразі немає: представники жорсткої лінії виступили проти частини пунктів угоди, а президент країни зазначив, що фінальне рішення залишається за верховним лідером та Вищою радою нацбезпеки. На тлі цих подій високопоставлені іранські посадовці розкритикували Вашингтон за подальшу підтримку Ізраїлю, тоді як посол США в ООН Майк Вольц відмовився розкривати деталі меморандуму.

Своєю чергою Барак Обама скептично оцінив ініціативу, заявивши, що нова домовленість навряд чи стане кращою за ядерну угоду 2015 року. Крім того, аналітики енергетичного ринку прогнозують зростання вартості нафти й газу до кінця літа, яке відбудеться навіть за умови відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Іран максимально наблизилися до укладення тимчасової мирної угоди, яка покликана завершити гостру фазу тримісячного збройного протистояння на Близькому Сході. На тлі заяв президента США Дональда Трампа про готовність підписати документ, Reuters з’ясував подробиці компромісного меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном.

Деталі майбутньої угоди журналістам розкрив неназваний високопоставлений іранський чиновник. За його словами, документ діятиме як проміжний етап: остаточну угоду, що детально врегулює майбутнє ядерної програми Ірану, сторони зобов'язуються узгодити протягом 60 днів після підписання меморандуму.

Нагадаємо, зусилля військових США із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці не привели до суттєвого відновлення судноплавства. 

Теги: США Ізраїль Іран Дональд Трамп Ліван переговори Хезболла

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