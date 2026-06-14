Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Вірменії оголошено остаточні результати виборів, опозиція вийшла на протест

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Вірменії оголошено остаточні результати виборів, опозиція вийшла на протест
Опозиція вважає, що під час голосування й передвиборчого періоду мали місце систематичні та широкомасштабні порушення виборчого законодавства
фото: azatutyun.am

«Цивільний договір» прем’єр-міністра Нікола Пашиняна отримає 61 зі 101 місця в парламенті

Центральна виборча комісія Вірменії оприлюднила остаточні результати парламентських виборів. Перемогу здобула партія чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, і тепер політсила сама сформує новий уряд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вірменську службу «Радіо Свобода».

Загалом до парламенту пройшли три партії:

  • «Цивільний договір» премʼєр-міністра Нікола Пашиняна – 49,7%;
  • «Сильна Вірменія» російсько-вірменського бізнесмена Самвела Карапетяна – 23,2%;
  • «Вірменія» колишнього президента Роберта Кочаряна – 9,9%.

Політсила бізнесмена Гагіка Царукяна «Вірменія, що процвітає» не подолала прохідний бар'єр у 4%, набравши 3,89% голосів.

«Цивільний договір» премʼєр-міністра Нікола Пашиняна отримає 61 зі 101 місця в парламенті, що дасть змогу політичній силі самостійно формувати уряд.

Одночасно із засіданням ЦВК, на якому затвердили результати, опозиція провела протест із вимогою оголосити нові вибори.

Опозиція вважає, що під час голосування й передвиборчого періоду «мали місце систематичні та широкомасштабні порушення виборчого законодавства». У відповідь влада неодноразово заявляла, що опозиція навмисно перейшла межу, роздаючи перед виборами хабарі.

Учасник протесту, боксер Ізраїль Акобкохян, одягнений у футболку із зображенням глави РФ Володимира Путіна, оголоси голодування до нових виборів.

Напередодні Адміністративний суд відхилив два позови, подані партією «Вірменія, що процвітає» проти ЦВК, але суддя зафіксував порушення та необхідність призначити повторне голосування. Також раніше після перерахунку голосів результати трьох виборчих дільниць визнали недійсними.

Раніше повідомлялося, що партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» здобула переконливу перемогу на парламентських виборах та зберегла контроль над законодавчим органом країни. 

Нагадаємо, після оголошення результатів президент України Володимир Зеленський привітав Пашиняна з перемогою, назвавши її «перемогою суверенітету Вірменії, незалежності й права жити так, як народ сам визначить». Також глава держави закликав Європейський Союз активніше підтримувати Єреван на шляху зближення з Європою.

Читайте також:

Теги: вибори партії протест Вірменія Єреван президент опозиція влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ і Європа мають намір переконати Дональда Трампа в кількох речах, які стосуються підтримки України
Україна і Європа готують для Трампа три ключові прохання – Politico
Сьогодні, 17:35
Лише 54,8% опитаних українців знають про існування Державного реєстру виборців
38% українців ніколи не чули про Реєстр виборців: дослідження
12 червня, 21:30
Під час маршу між демонстрантами та поліцією сталися сутички
У Північній Ірландії спалахнули антимігрантські протести (фото)
10 червня, 08:59
За перші три дні боїв на Близькому Сході було витрачено близько 800 ракет PAC-3 – більше, ніж Україна використала майже за п'ять років війни
Велика Британія допоможе Україні створити альтернативу Patriot
10 червня, 02:25
Деталей президент не розкрив, однак підкреслив, що Україна результативно захищає свою незалежність
Ударів по Росії стане більше: Зеленський затвердив нові операції СБУ
5 червня, 21:27
61-річний сценарист і продюсер мультсеріалу «Сімпсони» йде у президенти США
Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США
27 травня, 11:48
За словами глави держави, позиції України на передовій стали значно сильнішими
Зеленський заявив про стабілізацію фронту та назвав головну проблему з ППО (відео)
25 травня, 19:53
У Росії палає нафтозавоз
Президент прокоментував удар по Сизранському НПЗ Росії (відео)
21 травня, 12:21
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку
Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
18 травня, 14:58

Політика

Венс розкрив правду про стан здоров’я Трампа
Венс розкрив правду про стан здоров’я Трампа
У Вірменії оголошено остаточні результати виборів, опозиція вийшла на протест
У Вірменії оголошено остаточні результати виборів, опозиція вийшла на протест
Іран повідомив зміст майбутньої угоди зі США
Іран повідомив зміст майбутньої угоди зі США
Російський сенатор запропонував мінувати власні нафтові танкери
Російський сенатор запропонував мінувати власні нафтові танкери
Сибіга закликав посили тиск на Росію після перехоплення Британією судна тіньового флоту
Сибіга закликав посили тиск на Росію після перехоплення Британією судна тіньового флоту
Референдум у Швейцарії: ультраправі пропонують обмежити кількість населення
Референдум у Швейцарії: ультраправі пропонують обмежити кількість населення

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Вчора, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
12 червня, 17:09

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua