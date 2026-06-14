У Вірменії оголошено остаточні результати виборів, опозиція вийшла на протест

Опозиція вважає, що під час голосування й передвиборчого періоду мали місце систематичні та широкомасштабні порушення виборчого законодавства

«Цивільний договір» прем’єр-міністра Нікола Пашиняна отримає 61 зі 101 місця в парламенті

Центральна виборча комісія Вірменії оприлюднила остаточні результати парламентських виборів. Перемогу здобула партія чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, і тепер політсила сама сформує новий уряд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вірменську службу «Радіо Свобода».

Загалом до парламенту пройшли три партії:

«Цивільний договір» премʼєр-міністра Нікола Пашиняна – 49,7%;

«Сильна Вірменія» російсько-вірменського бізнесмена Самвела Карапетяна – 23,2%;

«Вірменія» колишнього президента Роберта Кочаряна – 9,9%.

Політсила бізнесмена Гагіка Царукяна «Вірменія, що процвітає» не подолала прохідний бар'єр у 4%, набравши 3,89% голосів.

«Цивільний договір» премʼєр-міністра Нікола Пашиняна отримає 61 зі 101 місця в парламенті, що дасть змогу політичній силі самостійно формувати уряд.

Одночасно із засіданням ЦВК, на якому затвердили результати, опозиція провела протест із вимогою оголосити нові вибори.

Опозиція вважає, що під час голосування й передвиборчого періоду «мали місце систематичні та широкомасштабні порушення виборчого законодавства». У відповідь влада неодноразово заявляла, що опозиція навмисно перейшла межу, роздаючи перед виборами хабарі.

Учасник протесту, боксер Ізраїль Акобкохян, одягнений у футболку із зображенням глави РФ Володимира Путіна, оголоси голодування до нових виборів.

Напередодні Адміністративний суд відхилив два позови, подані партією «Вірменія, що процвітає» проти ЦВК, але суддя зафіксував порушення та необхідність призначити повторне голосування. Також раніше після перерахунку голосів результати трьох виборчих дільниць визнали недійсними.

Раніше повідомлялося, що партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» здобула переконливу перемогу на парламентських виборах та зберегла контроль над законодавчим органом країни.

Нагадаємо, після оголошення результатів президент України Володимир Зеленський привітав Пашиняна з перемогою, назвавши її «перемогою суверенітету Вірменії, незалежності й права жити так, як народ сам визначить». Також глава держави закликав Європейський Союз активніше підтримувати Єреван на шляху зближення з Європою.