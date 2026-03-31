Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп планує виставити рахунок за війну в Ірані арабським країнам

Іванна Гончар
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість звернутися до арабських держав із пропозицією профінансувати витрати на війну проти Ірану. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, пише «Главком».

За словами речниці, така ідея є в президента і може бути озвучена публічно найближчим часом.

«Я думаю, що президент був би цілком зацікавлений закликати їх до цього. Я знаю, що в нього є така ідея, і думаю, ви ще почуєте про неї від нього», – сказала Лівітт.

Водночас у Вашингтоні заявляють, що переговори з Тегеран тривають і, за оцінкою американської сторони, просуваються позитивно.

Як повідомлялось, понад 1,3 млн доларів щохвилини – саме стільки, за підрахунками NYT, коштують перші дні війни США з Іраном. 

Нагадаємо, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше 11,3 млрд доларів. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів. 

Теги: Іран війна Дональд Трамп фінансування переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua