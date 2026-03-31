Трамп планує виставити рахунок за війну в Ірані арабським країнам

США можуть перекласти витрати війни з Іраном на арабські держави

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість звернутися до арабських держав із пропозицією профінансувати витрати на війну проти Ірану. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, пише «Главком».

За словами речниці, така ідея є в президента і може бути озвучена публічно найближчим часом.

«Я думаю, що президент був би цілком зацікавлений закликати їх до цього. Я знаю, що в нього є така ідея, і думаю, ви ще почуєте про неї від нього», – сказала Лівітт.

Водночас у Вашингтоні заявляють, що переговори з Тегеран тривають і, за оцінкою американської сторони, просуваються позитивно.

Як повідомлялось, понад 1,3 млн доларів щохвилини – саме стільки, за підрахунками NYT, коштують перші дні війни США з Іраном.

Нагадаємо, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше 11,3 млрд доларів. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів.