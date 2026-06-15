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Трамп заявив, що угоду з Іраном підписано

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що угоду з Іраном підписано
Трамп: Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай тече нафта
фото: Getty Images

Дональд Трамп зазначив, що Ормузька протока відтепер розблокована, а морська блодака США – знята

Президент Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном і про те, що США припинять свою морську блокаду країни, що стало найважливішою подією за місяці переговорів. Про це пише «Главком».

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена. Вітаємо всіх!» – заявив Трамп у дописі на Truth Social.

Деталі угоди не були одразу оприлюднені, і Тегеран не прокоментував цю заяву.

Президент заявив, що санкціонує негайне зняття військово-морської блокади США, написавши: «Кораблі світу, заводьте двигуни. Нехай нафта тече!»

«Я цим повністю уповноважую безкоштовне відкриття Ормузької протоки та одночасно уповноважую негайне зняття військово-морської блокади Сполучених Штатів», – написав Трамп.

Заява Трампа пролунала після того, як він неодноразово протягом дня висловлював впевненість у тому, що угода буде остаточно укладена в неділю.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Іран максимально наблизилися до укладення тимчасової мирної угоди, яка покликана завершити гостру фазу тримісячного збройного протистояння на Близькому Сході. На тлі заяв президента США Дональда Трампа про готовність підписати документ, Reuters з’ясував подробиці компромісного меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном.

Деталі майбутньої угоди журналістам розкрив неназваний високопоставлений іранський чиновник. За його словами, документ діятиме як проміжний етап: остаточну угоду, що детально врегулює майбутнє ядерної програми Ірану, сторони зобов'язуються узгодити протягом 60 днів після підписання меморандуму.

Нагадаємо, зусилля військових США із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці не привели до суттєвого відновлення судноплавства. 

Теги: США Іран Дональд Трамп

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