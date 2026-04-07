Пакистан звернувся до Трампа з закликом продовжити дедлайн для Ірану

Пакистан наголошує, що нинішній момент є критичним, і саме зараз існує реальна можливість перевести конфлікт у дипломатичну площину

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом продовжити встановлений для Ірану термін на два тижні, щоб дати шанс дипломатії. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

За словами глави пакистанського уряду, дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання війни на Близькому Сході поступово, впевнено та активно просуваються і можуть принести відчутні результати вже найближчим часом.

Пакистан просить США відкласти дедлайн для Ірану на два тижні, щоб переговори могли завершитися успішно. Ісламабад також звернувся до Ірану із закликом відкрити Ормузьку протоку на цей період як жест доброї волі.

Окремо прозвучала ініціатива щодо двотижневого припинення вогню всіма сторонами конфлікту.

«Пакистан, зі свого боку, щиро закликає іранських братів відкрити Ормузьку протоку на відповідний двотижневий період як жест доброї волі. Ми також закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню всюди протягом двох тижнів, щоб надати дипломатії можливість досягти остаточного завершення війни в інтересах довгострокового миру та стабільності в регіоні», – написав Шахбаз Шариф.

Як повідомлялось, США та Іран провели переговори напередодні встановленого дедлайну президента США Дональд Трамп. Сторони оцінюють діалог як конструктивний, однак фінального рішення щодо угоди наразі немає.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.