Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пакистан звернувся до Трампа з закликом продовжити дедлайн для Ірану

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Пакистану просить Дональда Трампа продовжити термін, наданий Ірану, на два тижні
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Пакистан наголошує, що нинішній момент є критичним, і саме зараз існує реальна можливість перевести конфлікт у дипломатичну площину

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом продовжити встановлений для Ірану термін на два тижні, щоб дати шанс дипломатії. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

За словами глави пакистанського уряду, дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання війни на Близькому Сході поступово, впевнено та активно просуваються і можуть принести відчутні результати вже найближчим часом.

Пакистан просить США відкласти дедлайн для Ірану на два тижні, щоб переговори могли завершитися успішно. Ісламабад також звернувся до Ірану із закликом відкрити Ормузьку протоку на цей період як жест доброї волі.

Окремо прозвучала ініціатива щодо двотижневого припинення вогню всіма сторонами конфлікту.

«Пакистан, зі свого боку, щиро закликає іранських братів відкрити Ормузьку протоку на відповідний двотижневий період як жест доброї волі. Ми також закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню всюди протягом двох тижнів, щоб надати дипломатії можливість досягти остаточного завершення війни в інтересах довгострокового миру та стабільності в регіоні», – написав Шахбаз Шариф.

Як повідомлялось, США та Іран провели переговори напередодні встановленого дедлайну президента США Дональд Трамп. Сторони оцінюють діалог як конструктивний, однак фінального рішення щодо угоди наразі немає. 

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

Теги: переговори Пакистан війна Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua