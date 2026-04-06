Кремль зберіг контакти зі США попри паузу в переговорах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Кремль зберіг контакти зі США попри паузу в переговорах
Кремль підтвердив зупинку тристоронніх переговорів
фото: Reuters

Москва продовжує обмін інформацією з Вашингтоном, поки тристоронній формат фактично не працює

Переговори щодо врегулювання війни в Україні у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії наразі призупинені, водночас комунікація між Москвою та Вашингтоном триває. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на цей момент тристоронній формат фактично не функціонує через зайнятість американської сторони. «У американців багато інших справ, зрозуміло яких. Зараз у зв'язку з цим у тристоронньому форматі важко зібратися», – заявив він.

Водночас Москва продовжує контакти з Вашингтоном у двосторонньому форматі. «Ми теж тими каналами, які у нас є, продовжуємо обмін інформацією з американцями», – додав Пєсков.

У Кремлі також зазначили, що Україна підтримує окрему комунікацію зі США. Коментуючи можливий візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та бізнесмена Джареда Кушнера до Києва, Пєсков заявив, що у Москві не мають підтвердженої інформації про підготовку такої поїздки. «Нам достеменно невідомо про те, що він (візит) планується», – сказав він.

Нагадаємо, що Російська Федерація планує розгорнути на території Білорусі інфраструктуру для запуску та управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво підвищити інтенсивність атак по Україні. 

Раніше Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні. 

 

Кремль зберіг контакти зі США попри паузу в переговорах
Кремль зберіг контакти зі США попри паузу в переговорах
