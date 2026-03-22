Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава дипломатії ЄС провела переговори з Іраном та країнами Близького Сходу

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Каллас провела переговори з представниками країн Близького Сходу
фото: АР

Головними темами переговорів стали – Ормузька протока та безпекаінфраструктури

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновника ЄС, пише «Главком».

Повідомляється, що Каллас також провела окремі переговори з представниками Туреччини, Катару та Південної Кореї. Сторони обговорили війну на Близькому Сході, атаки на енергетичну інфраструктуру та необхідність відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

«Ці зустрічі були частиною постійних зусиль ЄС щодо вивчення дипломатичних шляхів розвитку», – зазначив чиновник.

Він додав, що нові загрози атак на критично важливу цивільну інфраструктуру можуть вплинути на мільйони людей у регіоні та за його межами.

За даними джерела, Каллас також спілкувалася з Аракчі раніше цього тижня, наголошуючи, що безпечний прохід через Ормузьку протоку є пріоритетом для Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

«Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних умов, Ормузьку протоку протягом 48 годин від цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару та знищать їхні електростанції, починаючи з найбільшої!», – заявив Дональд Трамп.

Також він заявляв, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці. 

Варто зазначити, що очільник зовнішньополітичного відомства Ірану стверджував, що Тегеран не закривав Ормузьку протоку.

«Ми не закривали протоку. Вона відкрита», – сказав Арагчі.

Читайте також:

Теги: війна переговори Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua