Глава дипломатії ЄС провела переговори з Іраном та країнами Близького Сходу

Головними темами переговорів стали – Ормузька протока та безпекаінфраструктури

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновника ЄС, пише «Главком».

Повідомляється, що Каллас також провела окремі переговори з представниками Туреччини, Катару та Південної Кореї. Сторони обговорили війну на Близькому Сході, атаки на енергетичну інфраструктуру та необхідність відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

«Ці зустрічі були частиною постійних зусиль ЄС щодо вивчення дипломатичних шляхів розвитку», – зазначив чиновник.

Він додав, що нові загрози атак на критично важливу цивільну інфраструктуру можуть вплинути на мільйони людей у регіоні та за його межами.

За даними джерела, Каллас також спілкувалася з Аракчі раніше цього тижня, наголошуючи, що безпечний прохід через Ормузьку протоку є пріоритетом для Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

«Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних умов, Ормузьку протоку протягом 48 годин від цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару та знищать їхні електростанції, починаючи з найбільшої!», – заявив Дональд Трамп.

Також він заявляв, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці.

Варто зазначити, що очільник зовнішньополітичного відомства Ірану стверджував, що Тегеран не закривав Ормузьку протоку.

«Ми не закривали протоку. Вона відкрита», – сказав Арагчі.