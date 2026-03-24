Постпред України у Радбезі ООН пояснив, чому Росія зриває мирні переговори

Дипломат заявив, що Путін вимагає від України відмовитися від територій без бою, які РФ не змогла окупувати за понад 12 років

Мельник наголосив, що Москва не змогла досягти жодної з поставлених цілей повномасштабного вторгнення

Російська Федерація не досягла жодної стратегічної мети у війні проти України. Тому вона намагається зірвати переговори, висуваючи нереалістичні вимоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постійного представника України при ООН Андрія Мельника.

Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, дипломат наголосив, що Росія намагається створювати хибне уявлення про ситуацію на фронті. «Те, що ми спостерігаємо, – це ретельно зрежисована вистава, яку Росія продовжує розігрувати», – сказав він.

Посол зазначив, що з одного боку, ситуація для Кремля на полі бою дедалі погіршується, а з другого – Москва продовжує створювати ілюзію власної непереможності й демонструвати, нібито перебуває за крок від повної перемоги й капітуляції України.

За словами постпреда, переговорна позиція Путіна ґрунтується на блефі та брехні. Блеф полягає в тому, що Росія нібито все одно переможе Україну, а брехня – у тому, що Путін нібито погодиться на менше, ніж фактична капітуляція України.

Як наголосив дипломат, Росія не змогла досягти жодної з поставлених цілей повномасштабного вторгнення. «Ми маємо справу з найдовшим триденним бліцкригом в історії людства, який триває вже понад чотири роки», – каже він.

Мельник нагадав, що військам РФ, які називають себе другою армією світу, знадобилося три з половиною роки, щоб окупувати лише 9,3 тис. кв. км. За нинішніх темпів Росії знадобиться 183 роки, щоб окупувати всю територію України, уточнив дипломат.

«Саме тому Путін вимагає, щоб Україна без бою відмовилася від територій, які Росія не змогла окупувати за більш як 12 років агресії. Перетворюючи такі ультиматуми на умови переговорів, Росія навмисно блокує мирний процес», – додав він.

Зокрема, Москва одночасно вимагає проведення виборів в Україні й відмовляється погодитися на припинення вогню, яке є необхідним для виборчого процесу.

Посол наголосив, що «попри всі російські трюки, зловживання дипломатією задля затягування, спрямованого на зменшення міжнародної підтримки Києва, ми залишаємося повністю відданими відновленню миру». «Ми не шкодуватимемо зусиль для продовження переговорів під керівництвом США задля досягнення цієї мети», – зазначив постпред України при ООН.

Нагадаємо, у Флориді делегації США та України провели «конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль». Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф. Варто зазначити, що зустріч проходила без російської сторони.