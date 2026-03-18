Ізраїль атакував найбільше газове родовище Ірану

Південний Парс є ключовим районом для видобутку природного газу в Ірані

Ізраїльський удар був скоординований зі США

Ізраїль завдав удару по іранському газовому родовищу у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg та The Jerusalem Post.

Під удар потрапили нафтохімічні об’єкти на родовищі Південний Пар – частини найбільшого у світі родовища, яке спільно розробляється Іраном і Катаром. У 2025 році видобуток на іранській частині родовища досяг рекордних 730 млн кубометрів на добу.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що газосховища в Південному Парсі були пошкоджені, що призвело до зупинки виробництва на двох переробних заводах загальною потужністю приблизно 100 млн кубометрів на добу.

За даними ЗМІ, удар був скоординований зі Сполученими Штатами та був спрямований на найбільший газовий об’єкт Ірану в провінції Бушер.

Нагадаємо, Центральне командування США підтвердило успішне застосування керованих боєприпасів великої потужності по укріплених іранських позиціях поблизу Ормузької протоки. Ударів було завдано 5000-фунтовими (приблизно 2300 кг) бомбами, спеціально розробленими для проникнення в цілі глибоко під землею. Головною ціллю стали іранські протикорабельні крилаті ракети, які базувалися в укріплених сховищах уздовж узбережжя та становили пряму загрозу для міжнародного судноплавства.

Як повідомлялося, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію іранського міністра розвідки Есмаїла Хатіба. Хатіб, призначений на посаду міністра розвідки у 2021 році, був причетним до масових арештів і вбивств учасників протестів. Раніше Хатіб обіймав кілька ключових посад у Корпусі вартових ісламської революції і служив «важливим джерелом інформації».

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.