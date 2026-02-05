Reuters: Радник Макрона таємно відвідав Москву

У Москві радник Макрона Еммануель Бонн провів конфіденційні переговори з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим

Франція активізує зусилля, щоб не допустити усунення європейських країн від формування нової архітектури безпеки за підсумками війни в Україні. Як повідомляє Reuters, головний дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн на початку тижня здійснив неафішований візит до Москви, пише «Главком».

У Москві Бонн провів конфіденційні переговори з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, намагаючись закріпити роль Парижа та всього Європейського Союзу в переговорному процесі, який зараз фактично монополізований іншими гравцями.

Цей візит відбувся на тлі триваючих консультацій в Абу-Дабі, де питання завершення війни обговорюють представники США, України та Росії без офіційної участі представників ЄС. Париж висловлює принципову позицію: будь-які домовленості щодо припинення вогню чи майбутніх гарантій безпеки на континенті не можуть ухвалюватися виключно у форматі двостороннього діалогу між Вашингтоном і Москвою. У Франції наголошують, що оскільки наслідки війни безпосередньо впливають на стабільність Європи, участь держав регіону в переговорах є критично необхідною.

Водночас президент Еммануель Макрон підтвердив підготовку до можливих контактів на найвищому рівні. Під час спілкування з фермерами він зазначив, що обговорення перспектив його діалогу з Володимиром Путіним наразі триває на технічному рівні. Французька сторона прагне підкреслити, що майбутнє європейської безпеки нерозривно пов'язане з результатами врегулювання українського конфлікту, а отже, голос Європи має бути вирішальним на фінальних етапах дипломатичного процесу.

Як відомо, Європа не відмовляється від можливості прямих контактів з Росією, оскільки вважає за необхідне відстоювати власні інтереси в будь-якому переговорному процесі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро пояснив, що Париж не відкидає принципової можливості такого діалогу, але лише за умови координації з Україною та європейськими партнерами. «Франція ніколи не виключала принципової можливості діалогу з Росією, за умови повної прозорості з Україною та її європейськими партнерами і, звичайно, за умови, що це буде корисно».

До слова, останній прямий контакт між Еммануелем Макроном і диктатором Путіним відбувся на початку 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді французький президент відвідав Москву з метою дипломатичної деескалації та спроби зберегти переговорний формат між Заходом і Кремлем.

Під час тієї зустрічі сторони обговорювали можливі механізми зниження напруги навколо України, однак домовленостей, які могли б змінити подальший розвиток подій, досягнуто не було. Менш ніж за тиждень після візиту Росія розпочала повномасштабні бойові дії.