Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Радник Макрона таємно відвідав Москву

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Радник Макрона таємно відвідав Москву
Президент Еммануель Макрон та його радник Еммануель Бонн
фото з відкритих джерел

У Москві радник Макрона Еммануель Бонн провів конфіденційні переговори з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим

Франція активізує зусилля, щоб не допустити усунення європейських країн від формування нової архітектури безпеки за підсумками війни в Україні. Як повідомляє Reuters, головний дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн на початку тижня здійснив неафішований візит до Москви, пише «Главком».

У Москві Бонн провів конфіденційні переговори з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, намагаючись закріпити роль Парижа та всього Європейського Союзу в переговорному процесі, який зараз фактично монополізований іншими гравцями.

Цей візит відбувся на тлі триваючих консультацій в Абу-Дабі, де питання завершення війни обговорюють представники США, України та Росії без офіційної участі представників ЄС. Париж висловлює принципову позицію: будь-які домовленості щодо припинення вогню чи майбутніх гарантій безпеки на континенті не можуть ухвалюватися виключно у форматі двостороннього діалогу між Вашингтоном і Москвою. У Франції наголошують, що оскільки наслідки війни безпосередньо впливають на стабільність Європи, участь держав регіону в переговорах є критично необхідною.

Водночас президент Еммануель Макрон підтвердив підготовку до можливих контактів на найвищому рівні. Під час спілкування з фермерами він зазначив, що обговорення перспектив його діалогу з Володимиром Путіним наразі триває на технічному рівні. Французька сторона прагне підкреслити, що майбутнє європейської безпеки нерозривно пов'язане з результатами врегулювання українського конфлікту, а отже, голос Європи має бути вирішальним на фінальних етапах дипломатичного процесу.

Як відомо, Європа не відмовляється від можливості прямих контактів з Росією, оскільки вважає за необхідне відстоювати власні інтереси в будь-якому переговорному процесі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро пояснив, що Париж не відкидає принципової можливості такого діалогу, але лише за умови координації з Україною та європейськими партнерами. «Франція ніколи не виключала принципової можливості діалогу з Росією, за умови повної прозорості з Україною та її європейськими партнерами і, звичайно, за умови, що це буде корисно».

До слова, останній прямий контакт між Еммануелем Макроном і диктатором Путіним відбувся на початку 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді французький президент відвідав Москву з метою дипломатичної деескалації та спроби зберегти переговорний формат між Заходом і Кремлем.

Під час тієї зустрічі сторони обговорювали можливі механізми зниження напруги навколо України, однак домовленостей, які могли б змінити подальший розвиток подій, досягнуто не було. Менш ніж за тиждень після візиту Росія розпочала повномасштабні бойові дії.

Теги: Еммануель Макрон радник переговори росія Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пєсков заявив, що Москва «дуже уважно» відстежує інформацію про відмову Індії від закупівель російської нафти
Чи відмовилася Індія від купівлі російської нафти? Кремль зробив заяву
3 лютого, 17:22
Волна заявив, що діяльність Платформи не має жодного зовнішнього фінансування
«Ми не приїхали по гранти». Учасник російської Платформи в ПАРЄ розповів, хто її фінансує
2 лютого, 05:58
Оприлюднення файлів Епштейна, обвал шахти у Конго: головне за ніч
Оприлюднення файлів Епштейна, обвал шахти у Конго: головне за ніч
31 сiчня, 05:54
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
27 сiчня, 05:17
Очільник України попросив главу Білого дому передати новий пакет військової допомоги
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
22 сiчня, 16:28
Президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував курс США щодо ЄС
Макрон звинуватив США у спробі послабити Європу
20 сiчня, 16:09
Наскільки такий конфлікт має місце – проясниться з часом
Атомна тріщина путінського режиму. Сигнал про початок внутрішньої війни?
20 сiчня, 15:33
Безпілотники атакували російський Воронеж
Безпілотники атакували російський Воронеж
10 сiчня, 23:20
Європі Кремль дає зрозуміти – не можна розміщувати контингент в Україні
«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід
9 сiчня, 10:58

Політика

Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Reuters: Радник Макрона таємно відвідав Москву
Reuters: Радник Макрона таємно відвідав Москву
Зеленський розповів, кого боїться Путін
Зеленський розповів, кого боїться Путін
Я не міг говорити про Україну так, як хотів: ексспецпосланець Трампа Келлог пояснив своє звільнення
Я не міг говорити про Україну так, як хотів: ексспецпосланець Трампа Келлог пояснив своє звільнення
Білий дім відкинув звинувачення Human Rights Watch щодо занепаду демократії в США
Білий дім відкинув звинувачення Human Rights Watch щодо занепаду демократії в США
Трамп запропонував своїй адміністрації «пом’якшити» імміграційне питання
Трамп запропонував своїй адміністрації «пом’якшити» імміграційне питання

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua