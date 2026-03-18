Єгипет вводить обмеження на електроенергію через війну на Близькому Сході

За словами премʼєра, Єгипет залежить від імпорту природного газу для виробництва електроенергії

Єгипетська влада скорочує роботу бізнесу та освітлення на тлі енергетичної кризи

Єгипет запроваджує обмеження на споживання електроенергії через зростання цін на паливо, спричинене війною на Близькому Сході. Починаючи з 28 березня, торгові центри, заклади харчування та магазини працюватимуть за скороченим графіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив, що влада скорочує роботу бізнесу та освітлення, щоб уникнути глибшої кризи. Зокрема, в країні вимикатимуть світлову рекламу та зменшуватимуть вуличне освітлення до мінімально безпечного рівня. Державні установи працюватимуть до 18:00, а також розглядається можливість запровадження обов’язкової роботи з дому один-два дні на тиждень.

«Нам потрібно почати раціонувати обсяги палива та електроенергії, які ми використовуємо», – зазначив Мадбулі, додавши, що заходи будуть переглянуті через місяць

До початку війни на Близькому Сході витрати Єгипту на імпорт газу становили близько $560 млн на місяць. Нині ця сума зросла до приблизно $1,65 млрд. «Ми намагаємося вирішувати ситуацію поступово, щоб не похитнути економіку», – каже глава уряду.

Урядовець додав, що обмеження споживання електроенергії є кращим варіантом, ніж чергове підвищення цін на паливо, як це зробив уряд минулого тижня.

Нагадаємо, фактична зупинка руху через Ормузьку протоку заблокувала п'яту частину світових запасів нафти, спровокувавши «ціновий шок» на заправках. Проте енергетична криза – це лише початок. Оскільки логістика більшості товарів залежить від дизельного пального, вартість продуктів та послуг стрімко зростає, створюючи подвійний удар по глобальній інфляції.

До слова, Організація з атомної енергії Ірану повідомила про атаку на Бушерську атомну електростанцію, що розташована на заході країни.