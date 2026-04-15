Лавров зустрівся з Сі Цзіньпіном та назвав союз РФ і Китаю опорою для світу

Лавров провів переговори з Сі Цзіньпіном

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час візиту до Китаю зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомило російське МЗС, пише «Главком».

Під час переговорів у Пекіні Лавров заявив, що відносини між Росією та Китаєм нібито відіграють важливу роль у світовій політиці.

«Відносини Росії і Китаю відіграють роль стабілізатора в світових справах і мають дедалі більше значення для світової більшості», – сказав він.

Зустріч відбулася в межах дводенного офіційного візиту російського міністра до Китаю, де сторони обговорюють двосторонню співпрацю та міжнародні питання, зокрема ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.