Лідери США та Європи погодили план гарантій безпеки Україні: повний текст

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зустріч президента України Володимира Зеленського,європейських лідерів генсека НАТО з представниками США у відомстві канцлера Німеччини в Берліні
фото: Reuters

 Лідери привітали значний прогрес у зусиллях президента Трампа щодо забезпечення справедливого та міцного миру в Україні

Лідери Європейського союзу та 10 європейських країн оприлюднили спільну заяву після двох днів мирних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами. У документі зазначено, що було узгоджено план гарантій безпеки для України. «Главком» публікує повну заяву.
 
«Лідери привітали тісну співпрацю між командами президента Зеленського та президента Трампа, а також європейськими командами протягом останніх днів і тижнів. Вони домовилися співпрацювати з президентом Трампом та президентом Зеленським для досягнення міцного миру, який збереже суверенітет України та європейську безпеку. Лідери високо оцінили сильну конвергенцію між Сполученими Штатами, Україною та Європою.

Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання України є невід'ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки. Вони чітко заявили, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне та суверенне майбутнє, вільне від страху майбутньої російської агресії. 

Лідери США та Європи зобов'язалися співпрацювати над забезпеченням надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення для України в контексті угоди про припинення війни. Це включатиме зобов'язання щодо:  надавати Україні сталу та значну підтримку у розбудові її збройних сил, які повинні залишатися на рівні мирного часу у 800 тис. осіб, щоб мати змогу стримувати конфлікти та захищати територію України; «багатонаціональні сили Україна» під керівництвом Європи, що складатимуться з внесків країн, що бажають цього, в рамках Коаліції бажаючих та підтримуватимуться США.

Вони допомагатимуть у відновленні українських збройних сил, забезпеченні безпеки українського неба та підтримці безпечнішого моря, зокрема шляхом дій всередині України; механізм моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США за міжнародної участі для забезпечення раннього попередження про будь-які майбутні напади, а також визначення та реагування на будь-які порушення, а також механізм деконфлікту для роботи над взаємними деескалаційними діями, які можуть бути вжиті на благо всіх сторін; юридично обов'язкове зобов'язання, яке з урахуванням національних процедур, вжити заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу.

Ці заходи можуть включати збройні сили, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії;  інвестувати в майбутнє процвітання України, включаючи виділення значних ресурсів для відновлення та реконструкції, укладання взаємовигідних торговельних угод та врахування необхідності компенсації Росії завданої Україні шкоди. У цьому ключі російські суверенні активи в Європейському Союзі були знерухомлені; рішуче підтримують вступ України до Європейського Союзу. 

Лідери висловили свою підтримку президенту Зеленському та погодилися підтримати будь-які рішення, які він зрештою прийме щодо конкретних українських питань. Вони підтвердили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Рішення щодо території приймаються народом України, як тільки будуть ефективно запроваджені надійні гарантії безпеки. Вони погодилися, що деякі питання необхідно буде вирішити на заключних етапах переговорів.

Вони наголосили, що підтримають президента Зеленського у проведенні консультацій зі своїм народом, якщо це буде необхідно. Вони чітко заявили, що, як і в будь-якій угоді, нічого не домовлено, поки не домовлено про все, і що всі сторони повинні інтенсивно працювати над пошуком рішення, яке могло б забезпечити тривале припинення бойових дій.  Вони також чітко заявили, що будь-яка угода має захищати довгострокову безпеку та єдність євроатлантичного регіону, а також роль НАТО у забезпеченні надійного стримування.

Вони заявили, що будь-які елементи, що впливають на ЄС та НАТО, будуть обговорюватися між членами ЄС та НАТО відповідно. Зараз Росія має продемонструвати готовність працювати над досягненням міцного миру, погодившись на мирний план президента Трампа, та продемонструвати свою відданість припиненню бойових дій, домовившися про припинення вогню.

Лідери домовилися продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб спонукати Москву до серйозних переговорів. Усі вони зобов'язалися працювати над швидким подальшим прогресом у найближчі дні та тижні, щоб спільно укласти та схвалити угоду про міцний мир. Вони підтвердили свою рішучу підтримку президента Зеленського та народу України в їхній боротьбі проти незаконного вторгнення Росії та у встановленні справедливого та міцного миру. Ця заява залишається відкритою для приєднання інших країн»

Теги: переговори перемир'я США Європа

