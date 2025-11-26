Родичка речниці Трампа виявилася нелегальною мігранткою

Речниця Білого дому відмовилася коментувати затримання своєї родички

Дальня родичка речниці Білого дому Керолайн Левітт була затримана співробітниками Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), оскільки виявилася нелегальною мігранткою. Телеканал NBC повідомив, що йдеться про Бруну Кароліну Феррейру, яка є матір'ю племінника Левітт. Її затримали у листопаді в штаті Массачусетс за підозрою у завданні побоїв. Про це пише «Главком».

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США назвав Феррейру «винною у скоєнні злочину нелегальною мігранткою з Бразилії». У неї прострочена туристична віза, термін дії якої скінчився ще у червні 1999 року. Феррейра потрапила до США ще дитиною у 1998 році. Наразі Феррейра перебуває у центрі ICE у штаті Луїзіана.

Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт відмовилася від коментарів на цю тему.

Джерела NBC уточнили, що племінник Левітт, ім'я якого не називається, від самого народження живе зі своїм батьком і ніколи не жив та багато років не спілкувався з матір'ю.

Цей інцидент стався на тлі масштабної кампанії адміністрації Трампа з боротьби з нелегальною міграцією. Президент, який оголосив про початок «наймасштабнішої в американській історії операції з депортації», неодноразово заявляв, що до його приходу до влади в країну нелегально в'їхало близько 25 млн осіб.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа планує переглянути статус усіх біженців, прийнятих до США за часів адміністрації Джо Байдена. Це черговий удар по програмі, яка протягом десятиліть приймала в країні людей, що втікали від війни та переслідувань.

Нагадаємо, у США триває масштабна хвиля імміграційних рейдів. За минулі вихідні федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.