Головна Світ Політика
search button user button menu button

Родичка речниці Трампа виявилася нелегальною мігранткою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Родичка речниці Трампа виявилася нелегальною мігранткою
ICE затримала далеку родичку прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт
фото: EPA

Речниця Білого дому відмовилася коментувати затримання своєї родички

Дальня родичка речниці Білого дому Керолайн Левітт була затримана співробітниками Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), оскільки виявилася нелегальною мігранткою. Телеканал NBC повідомив, що йдеться про Бруну Кароліну Феррейру, яка є матір'ю племінника Левітт. Її затримали у листопаді в штаті Массачусетс за підозрою у завданні побоїв. Про це пише «Главком».

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США назвав Феррейру «винною у скоєнні злочину нелегальною мігранткою з Бразилії». У неї прострочена туристична віза, термін дії якої скінчився ще у червні 1999 року. Феррейра потрапила до США ще дитиною у 1998 році. Наразі Феррейра перебуває у центрі ICE у штаті Луїзіана.

Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт відмовилася від коментарів на цю тему.

Джерела NBC уточнили, що племінник Левітт, ім'я якого не називається, від самого народження живе зі своїм батьком і ніколи не жив та багато років не спілкувався з матір'ю.

Цей інцидент стався на тлі масштабної кампанії адміністрації Трампа з боротьби з нелегальною міграцією. Президент, який оголосив про початок «наймасштабнішої в американській історії операції з депортації», неодноразово заявляв, що до його приходу до влади в країну нелегально в'їхало близько 25 млн осіб.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа планує переглянути статус усіх біженців, прийнятих до США за часів адміністрації Джо Байдена. Це черговий удар по програмі, яка протягом десятиліть приймала в країні людей, що втікали від війни та переслідувань.

Нагадаємо, у США триває масштабна хвиля імміграційних рейдів. За минулі вихідні федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Читайте також:

Теги: США мігранти племінник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США
«Лукойл» продає закордонні активи через американські санкції
27 жовтня, 21:56
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
Президент Колумбії Густаво Петро наказав колумбійським силам громадської безпеки призупинити обмін розвідувальними даними
Президент Колумбії наказав припинити обмін розвідданими зі США
12 листопада, 02:42
За словами журналістів, удари по об’єктах наркокартелів у Мексиці відкрили б «новий фронт» у політиці Трампа
Адміністрація Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці – NBC News
4 листопада, 06:35
Американці протестують проти проведення федеральною владою рейдів у Шарлотті
Арешти мігрантів у США набирають обертів
17 листопада, 07:53
Адміністрація Трампа таємно контактує з РФ щодо війни в Україні
США разом з Росією таємно розробляють план припинення війни в Україні – Axios 
19 листопада, 03:38
Вашингтон прагне уникнути розриву відносин з Пекіном з торговельних питань
Reuters: Трамп відкладає мита на напівпровідники
20 листопада, 13:17
Наслідки удару по Запоріжжю
Удари по Запоріжжю, злив розмови Віткоффа та Ушакова: головне за ніч
Сьогодні, 05:32
Болгарія має резервні запаси сирої нафти та нафтопродуктів за кордоном
Болгарії загрожує паливний дефіцит. Запаси бензину лише на 35 днів
12 листопада, 10:04

Політика

Французький суд підтвердив вирок експрезиденту Саркозі
Французький суд підтвердив вирок експрезиденту Саркозі
Путін відмовився йти на поступки для завершення війни
Путін відмовився йти на поступки для завершення війни
Лукашенко пропонує Путіну «Мінськ-3»
Лукашенко пропонує Путіну «Мінськ-3»
Родичка речниці Трампа виявилася нелегальною мігранткою
Родичка речниці Трампа виявилася нелегальною мігранткою
Білий дім обговорює з Білоруссю долю понад 100 політвʼязнів
Білий дім обговорює з Білоруссю долю понад 100 політвʼязнів
Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем
Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua