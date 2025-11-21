Головна Світ Економіка
Кінець кур'єрів? Uber переходить на роботизовану доставку у Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Uber та Starship розпочинають автономну доставку їжі
Автономні шестиколісні роботи Starship доставлятимуть їжу в європейських містах

Сфера доставки їжі у Європі готується до технологічної революції: компанія Uber уклала партнерство з естонською фірмою Starship Technologies, щоб розпочати надавати послуги з доставки за допомогою автономних роботів. Як повідомляє Bloomberg, ця співпраця дозволить Uber обійти зростаючі витрати на робочу силу та прискорити час доставки, використовуючи інноваційні технології Starship, пише «Главком».

Роботизована доставка, яка вже стала знайомою у деяких університетських містечках США та містах Європи, тепер буде інтегрована в платформу Uber Eats. Starship Technologies, відома своїми невеликими шестиколісними автономними роботами, які використовують камери, сенсори та GPS для навігації. На першому етапі Uber планує зосередитися на доставці з ресторанів та невеликих магазинів у густонаселених міських районах.

Завдяки співпраці з Uber Starship отримає доступ до величезної клієнтської бази та зможе значно масштабувати свою діяльність у Європі.

Рішення Uber про перехід до автономної доставки є відповіддю на економічні виклики. Зростання мінімальної заробітної плати та високі витрати на утримання кур'єрів змушують компанії шукати більш ефективні та економічно вигідні рішення. Роботи можуть забезпечити надзвичайно швидку доставку на короткі відстані, оскільки вони не стоять у заторах і працюють безперервно.

Хоча інтеграція роботів Starship розпочнеться поетапно, це партнерство знаменує собою важливий крок до автоматизації «останньої милі» доставки у найбільших містах Європи.

До слова, китайський виробник електромобілів XPeng зробив революційний крок, запустивши пробне виробництво літаючих автомобілів. Підрозділ XPeng Aeroht розпочав роботу на першому у світі інтелектуальному заводі для серійного випуску автомобілів з електричними літальними апаратами вертикального зльоту та посадки (eVTOL). 

Нагадаємо, перший у Китаї людиноподібний робот був прийнятий до аспірантури Шанхайської театральної академії, що викликало сенсацію у соціальних мережах.Робот на ім’я Сюеба 01 (Xueba 01), розроблений Університетом науки і техніки Шанхаю спільно з DroidUp Robotics, тепер офіційно є аспірантом.

Теги: Європа технології послуги робототехніка

