Зустріч російського диктатора Путіна з представниками США – Віткоффом та Кушніром тривала майже п'ять годин

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та хятем американського президента Джареда Кушніра завершено. Про це пише «Главком» із посиланням на Тасс.

Російське пропагандистське видання пише, що зустріч Путіна та Віткоффа тривала майже п'ять годин. Радник російського диктатора Кирил Дмітрієв написав, що зустріч пройшла продуктивно.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна фінансово більше не причетна до війни в Україні. За його словами, Америка намагається покласти край конфлікту.

«Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад», – сказав Трамп.