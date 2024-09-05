Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Путін знову бреше про «теракти на Курській АЕС»

Глава Кремля знову взявся залякувати Європу

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто «ударах» по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС. Таку заяву очільник Кремля видав на пленарному засіданні Східного економічного форуму, передає пропагандистське «РИА Новости» .

Путін назвав «дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС» і запропонував Європі «уявити наслідки дзеркальної відповіді».

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«Противник атакою на Курську область намагався відволікти РФ від наступу в Донбасі, але у нього нічого не вийшло», – сказав диктатор.

Нагадаємо, що російська пропаганда видала нові фейки про події в Курській області РФ. Зокрема, пропагандисти поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головкома ЗСУ прорватися на курську атомну електростанцію та закласти там вибухівку, а потім підірвати її дистанційно і звинуватити в цьому Росію. Водночас росіяни заявляють, начебто до підготовки диверсії на курській АЕС причетні фахівці НАТО.

До відома, Росія перекинула близько 60 тис. військовослужбовців до Курської області після операції Збройних сил України в цьому регіоні.

Як повідомлялося, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

До слова, у Курчатові на Курській АЕС провели хресну ходу та молебень на тлі наступу ЗСУ.