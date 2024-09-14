День танкових військ України: Сирський привітав військових

Сирський подякував танкістам, які дають відсіч російському агресору

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав танкістів із професійним святом – Днем танкових військ України. Відповідний допис опублікував у Facebook.

«Сьогодні ми відзначаємо День танкових військ. Широкомаcштабна російська агресія стала перевіркою сили і міці українського війська, яку наші танкісти гідно пройшли. Наші воїни-танкісти володіють передовим досвідом ведення бойових дій в умовах війни нового типу і чи не увесь світ бажає перейняти цей досвід. Адже нині використовується нова тактика застосування бронетехніки з урахуванням ефективної протидії ворожим fpv-дронам та іншим безпілотним засобам», – йдеться у дописі.

Сирський подякував танкістам, які у ці хвилини дають відсіч московському агресору на передовій: «Дорогі воїни! Прийміть найщиріші вітання! Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я і благополуччя».

«Мої окремі слова подяки українським танкобудівникам, інженерам-механікам і майстрам, які цілодобово працюють над ремонтом та відновленням української і трофейної бронетехніки, що і далі буде нищити російських загарбників. Вічна пам’ять і вічна слава героям-танкістам, які ціною власного життя відстоювали українську державність і захищали народ! Танкові війська - сталевий кулак Збройних Сил України! І російська, знищена у боях техніка, яскраве тому підтвердження. Слава українським танковим військам! Слава Україні! Героям слава!», – написав генерал.

Нагадаємо, що 14 вересня в Україні відзначається День танкових військ. Свято присвячується усім військовослужбовцям танкових військ, які з гідністю та мужністю боронять нашу країну.