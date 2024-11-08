США повідомили, як Іран готував вбивство Трампа

Іранець отримав від Корпусу вартових Ісламської революції завдання підготувати «план вбивства» Трампа

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення громадянину Ірану. Його підозрюють у причетності до змови з метою вбивства новообраного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Мін'юст США.

Іранець, на ім'я Фархад Шакері розповів правоохоронцям, що отримав від Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) завдання підготувати «план вбивства» Трампа. Однак він наголосив, що не мав наміру розробляти такий план.

Також стало відомо, що КВІР доручив Шакері здійснити інші вбивства американських та ізраїльських громадян, які перебувають на території США.

Шакері також зізнався, що отримав завдання спостерігати за двома єврейськими громадянами, які живуть у Нью-Йорку. За вбивство однієї з цих осіб представник КВІР пообіцяв йому $500 тис. Крім того, він отримав доручення стежити за ізраїльськими туристами в Шрі-Ланці.

Нагадаємо, що Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо.

Також 15 вересня стався другий замах на Дональда Трампа. У Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута.