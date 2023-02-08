Поразка Путіна близько? Вучич панікує через винищувачі, які США передадуть Україні

За словами Вучича, війна може перейти в нову стадію

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що очікує великої ескалації конфлікту в Україні. Про це він розповів у розмові з pink.rs.

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Друг Путіна та його прихильник наголосив на кардинальній зміні ходу війни, адже переконаний, що американці нададуть Україні винищувачі.

«Після західних танків, які фантастичні, «Челленджерів», «Леопардів» і «Абрамсів» – усі чудові машини, але їх буде мало. Після цього я очікую рішення американців відправити F-16 і повної ескалації війни. Я очікую багато поганих новин», – наголосив Вучич.

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Нагадаємо, нещодавно Вучич повідомив, що вже дуже давно не спілкувався з Путіним і назвав фейком те, що Сербія завжди підтримує Росію. Також президент Сербії публічно визнав Крим та Донбас українською територією.

Водночас Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій проти РФ й запроваджувати їх не збирається. Президент країни Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки «над нашими головами не буде меча».

Раніше глава МВС Сербії заявив, що його країні не місце в ЄС, а для його країни «дружба з РФ є найважливішою».

До слова, довкола поставок Україні бойових літаків тривають гострі дискусії.Дебати про надання винищувачів лише починаються: після узгоджень всередині НАТО, продовженням могло б стати навчання українських пілотів щодо управління літаками – винищувачі F-16 для України: що говорять у сенаті США (відео).

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Зауважимо, між союзниками поки що немає одностайного рішення щодо надання Україні F-16. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час: Повітряні сили назвали кількість винищувачів, які необхідні Україні для захисту від РФ.

Як відомо, Німеччина виключає навіть розмови щодо поставок F-16: міністр оборони Німеччини виступив проти надання винищувачів для України. Пісторіус гостро розкритикув ідею щодо допомоги німецькими бойовими літаками.

Крім того, Варшава погоджується передати ці винищувачі Україні за умови, що це рішення підтримає НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент Франції не виключає можливості поставки українській армії літаків, якщо це не послаблятиме французьке військо: Макрон відповів на питання про винищувачі для України.