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Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення

Надія Клочко
glavcom.ua
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
Європарламент визнав Лукашенка співучасником агресії РФ проти України
фото з відкритих джерел

У резолюції Європарламенту наголошується, що Білоруський диктатор також має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом. Відповідну резолюцію 24 листопада ухвалив Європейський парламент.

Зазначається, що на пленарному засіданні у Страсбурзі рішення ухвалили більшістю голосів.

«Лукашенко та пов'язані з ним особи однаково відповідальні за військові злочини в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом», – сказано у резолюції.

Євродепутати також засудили порушення прав людини у Білорусі і закликали звільнити політв'язнів, насамперед керівника правозахисного центру «Вясна» Алеся Біляцького перед церемонією вручення Нобелівської премії миру.

Загалом у резолюції перелічили імена понад 50 політичних в'язнів.

Європейський парламент висловив свою підтримку полку імені Калиновського та іншим білоруським добровольцям, які підтримують Україну і захищають її від російської агресії.

Зазначається, що Білорусь повинна бути визнана окупованою або де-факто окупованою територією. Євродепутати також закликали до негайного виведення російських військ з Білорусі та України.

До слова, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав Україну «зупинитися» й розпочати переговори з Росією, оскільки далі країну нібито очікує «повне знищення».

Також самопроголошений президент Білорусі у своєму виступі на сесії Ради колективної безпеки припустив, що поразка РФ у війні проти України може означати її розвал.

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, 10-15 тис. білоруських силовиків готові воювати проти України за російські кошти. 

Читайте також: Білорусь вступає у війну? Що стримує Лукашенка та… Путіна
Теги: Білорусь Європарламент Олександр Лукашенко війна Міжнародний суд ООН трибунал

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