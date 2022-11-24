Лукашенко пригрозив «повним знищенням України»

Лукашенко заявив, що все зараз у руках України

Україні потрібно розпочати переговори з Росією

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав Україну «зупинитися» й розпочати переговори з Росією, оскільки далі країну нібито очікує «повне знищення». Про це пише російське видання Meduza.

За словами диктатора, на початку війни голова Кремля Володимир Путін погрожував Україні «втратою державності», однак сьогодні країні загрожує «повне знищення».

«Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Важко, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України», – заявив Лукашенко під час розмови з журналістами.

Раніше Лукашенко заговорив про можливий розвал Росії.

Нагадаємо, США побоюються, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

Нагадаємо, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.