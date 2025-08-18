Лукашенко знайшов несподіваних винуватців відтоку туристів із Білорусі

Олександр Лукашенко доручив чиновникам підняти рівень сервісу у готелях

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився через тарганів у готелях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на БелТА.

Під час наради з білоруськими чиновниками Лукашенко заявив, що туристи не їдуть до республіки саме через тарганів.

«Якщо в готелях по стінах та під ліжками повзатимуть таргани, то жодні туристи сюди не поїдуть. Рівень потрібний такий, щоб і білоруси частіше обирали відпочинок на рідній землі», – обурився він.

Лукашенко підкреслив, що найближчими роками сфера туризму має стати національним проєктом і максимально реалізувати свій економічний потенціал. Він доручив чиновникам підняти рівень сервісу у готелях та вигнати звідти тарганів.

Нагадаємо, раніше Лукашенко вигадав неймовірну версію, чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Він заявив, що не був поінформований про наміри Кремля розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За словами Лукашенка, його тоді нібито збентежила велика кількість військових РФ, які прибули до Білорусі для участі у спільних навчаннях.

Також нещодавно самопроголошений президент Білорусі відзначився зухвалими заявами на адресу американського лідера Дональда Трампа. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «може послати» президента США.

Примітно, що Трамп та Лукашенко провели телефонну розмову за кілька годин до початку саміту з Путіним на Алясці.