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Розвідка пояснила, як Лукашенко використовує мігрантів для тиску на Європу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Розвідка пояснила, як Лукашенко використовує мігрантів для тиску на Європу
У 2021 році білоруська влада організувала масове проникнення мігрантів на кордони ЄС
фото: AP

Європейський Союз стикається з новою хвилею нелегальної міграції

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко використовує територію своєї країни для транзиту нелегальних мігрантів з Африки, Близького Сходу та Афганістану для тиску на країни ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Як зазначають розвідники, Лукашенко знову залучає свою територію для транзиту нелегалів до Польщі. Частина потоків прибуває з Лівії – напряму або через Росію, що вказує на координацію між Мінськом і Москвою.

У 2021 році Білорусь організувала масове проникнення мігрантів на кордони ЄС, намагаючись обміняти зниження напруги на зняття санкцій. Однак шантаж не спрацював: обмеження лише посилилися, а дипломатична ізоляція Мінська – поглибилася.

Розвідка зазначає, що Лукашенко продовжує заробляти на транзиті мігрантів, але уникає відвертої ескалації, щоб не втратити залишки політичних контактів у Європі, зокрема з Угорщиною, яка послідовно виступає проти міграції. «Лукашенко, попри репутацію сателіта диктатора Росії Володимира Путіна, зберігає автономію у питаннях тактики – і вкотре демонструє готовність використовувати її для політичного тиску на Захід», – пояснює розвідка.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими. Країна продовжила заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму.

Раніше Лукашенко повідомив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщений на території республіки до кінця 2025 року.

До слова, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала президента США Дональда Трампа продовжувати тиснути на самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка.

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Теги: Олександр Лукашенко мігранти Європа

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