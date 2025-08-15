Головна Світ Політика
Несподіваний дзвінок: Трамп і Лукашенко поговорили перед самітом з Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Несподіваний дзвінок: Трамп і Лукашенко поговорили перед самітом з Путіним
Трамп та Лукашенко мали розмову телефоном
Трамп залишився задоволеним розмовою із самопроголошеним президентом Білорусі

Президент США Дональд Трамп і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову. Це сталося за кілька годин до початку саміту між Трампом і Володимиром Путіним на Алясці. Інформацію спочатку поширив білоруський Telegram-канал «Пул первого», близький до пресслужби Лукашенка, а потім її підтвердив сам Трамп. Про це пише «Главком».

У своєму дописі на платформі Truth Social Дональд Трамп заявив, що метою дзвінка була подяка Лукашенку за звільнення 16 ув’язнених.

«Я мав чудову розмову з шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка була подяка йому за звільнення 16 ув'язнених. Ми також обговорюємо питання звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже хорошою. Ми обговорили багато тем, включно з візитом президента Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Лукашенком у майбутньому. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – написав Трамп.

Телефонна розмова відбулася на тлі саміту на Алясці, де Трамп мав зустрітися з Путіним для обговорення низки питань, зокрема війни в Україні.  Раніше президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи до Анкориджа, поспілкувався з журналістами та розповів, що очікує «конкретних результатів» від зустрічі з Володимиром Путіним. Президент США також окреслив свій підхід до переговорів та заявив, що його позиція щодо гарантій безпеки для України може змінитися. 

Раніше стало відомо, що Трамп уже вилетів на Аляску

