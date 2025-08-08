«Путін може послати». Лукашенко висміяв ультиматуми Трампа

Білоруський диктатор зробив провокаційні заяви у бік американського президента

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Time відзначився зухвалими заявами на адресу американського президента Дональда Трампа. За його словами, очільник Росії Володимир Путін «може послати» президента США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву диктатора.

Лукашенко, коментуючи останні заяви Трампа, назвав його «бовтуном» та наголосив, що той начебто не досягнув жодних результатів. «Слухай, я прийшов, сказав, 50 днів дав. Він має завжди розуміти, що його можуть послати на...», – заявив Лукашенко, додавши, що Путін поки не посилав лідера США, але нібито може це зробити.

Білоруський диктатор Лукашенко знову вирізнився провокаційними висловлюваннями, заявляючи про готовність "набити морду НАТО", сміливо "послати Трампа", називаючи його "бовтуном".



Таким чином, Лукашенко разом з Путіним намагаються створити образ "грізних та небезпечних" лідерів

Крім того, Лукашенко пообіцяв завдати «непоправної шкоди» у разі війни з Польщею та країнами Балтії. Він наголосив, що хоч Білорусь не переможе, проте «морду набʼє».

Лукашенко кілька місяців домагався інтерв'ю з журналістом Time Саймоном Шустером. За словами Шустера, у травні він мав дзвінок від чиновника уряду Лукашенка. Через кілька хвилин розмови чиновник запитав, скільки коштуватиме домовитися про інтерв'ю.

«Після кількох дзвінків і повідомлень ми домовилися про умови інтерв'ю: воно мало відбутися в Мінську, без обговорення всіх питань і тем. Лише пізніше, після розмов з американськими та європейськими дипломатами, стали зрозумілі мотиви Лукашенка», – розповів Шустер.

Як зазначив Шустер, з початку 2025 року Лукашенко вів конфіденційний діалог з адміністрацією Трампа, пропонуючи свої послуги як своєрідний посередник Путіна. «Він навчав американських чиновників, як підтримувати переговори з Кремлем у правильному руслі, і запевняв їх, що росіяни готові вести переговори в чесній волі, навіть коли вони продовжують бомбардування України», – написав журналіст.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною.

Як повідомлялося, американська опозиція дорікнула президенту Дональду Трампу тим, що він багато погрожує російському диктатору Володимиру Путіну. Однак за пів року так нічого й не зробив для посилення тиску на Росію, лише послабивши санкційний режим.

До слова, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

До слова, Міністерство оборони Білорусі розробило зміни до закону про воєнний стан, завдяки яким пропонується вважати смерть диктатора Олександра Лукашенка як загрозу нацбезпеці.