«Путін може послати». Лукашенко висміяв ультиматуми Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Лукашенко назвав Трампа «бовтуном»
фото: Белта

Білоруський диктатор зробив провокаційні заяви у бік американського президента

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Time відзначився зухвалими заявами на адресу американського президента Дональда Трампа. За його словами, очільник Росії Володимир Путін «може послати» президента США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву диктатора.

Лукашенко, коментуючи останні заяви Трампа, назвав його «бовтуном» та наголосив, що той начебто не досягнув жодних результатів. «Слухай, я прийшов, сказав, 50 днів дав. Він має завжди розуміти, що його можуть послати на...», – заявив Лукашенко, додавши, що Путін поки не посилав лідера США, але нібито може це зробити.

Крім того, Лукашенко пообіцяв завдати «непоправної шкоди» у разі війни з Польщею та країнами Балтії. Він наголосив, що хоч Білорусь не переможе, проте «морду набʼє».

Лукашенко кілька місяців домагався інтерв'ю з журналістом Time Саймоном Шустером. За словами Шустера, у травні він мав дзвінок від чиновника уряду Лукашенка. Через кілька хвилин розмови чиновник запитав, скільки коштуватиме домовитися про інтерв'ю.

«Після кількох дзвінків і повідомлень ми домовилися про умови інтерв'ю: воно мало відбутися в Мінську, без обговорення всіх питань і тем. Лише пізніше, після розмов з американськими та європейськими дипломатами, стали зрозумілі мотиви Лукашенка», – розповів Шустер.

Як зазначив Шустер, з початку 2025 року Лукашенко вів конфіденційний діалог з адміністрацією Трампа, пропонуючи свої послуги як своєрідний посередник Путіна. «Він навчав американських чиновників, як підтримувати переговори з Кремлем у правильному руслі, і запевняв їх, що росіяни готові вести переговори в чесній волі, навіть коли вони продовжують бомбардування України», – написав журналіст.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною.

Як повідомлялося, американська опозиція дорікнула президенту Дональду Трампу тим, що він багато погрожує російському диктатору Володимиру Путіну. Однак за пів року так нічого й не зробив для посилення тиску на Росію, лише послабивши санкційний режим.

До слова, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

До слова, Міністерство оборони Білорусі розробило зміни до закону про воєнний стан, завдяки яким пропонується вважати смерть диктатора Олександра Лукашенка як загрозу нацбезпеці.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Дональд Трамп

