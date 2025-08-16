Головна Світ Політика
Білоруська політика вдарила по російському імпорту – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Політика «купуй своє» б’є передусім по російському імпорту
фото: СЗРУ

СЗРУ: Білорусь намагається замістити імпорт, створюючи торговельну напругу з Росією

Політика Білорусі «купуй своє» загострює торговельну напругу з Росією. Незважаючи на обмеження західного імпорту, частка білоруських товарів у роздрібній торгівлі впала до історичного мінімуму – 53,5% у першому кварталі 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, Мінськ поставив за мету довести цей показник до 63% до кінця року, використовуючи адміністративний ресурс і пряму роботу з торговельними мережами. Однак, за другий квартал частка вітчизняних товарів зросла лише на 1,1 відсоткового пункту. Найгірші показники у верхньому одязі (11,7% за плану 34,5%) та взутті (23,5% за плану 36,5%).

Політика «купуй своє» б’є передусім по російському імпорту. У відповідь Москва розглядає можливість запровадження обмежень на білоруський цемент.

Крім того, за сім місяців 2025 року продажі автобусів МАЗ у Росії скоротилися на 58%, а у липні було реалізовано лише два автобуси. Це відбувається на тлі прискореного зростання загального обсягу імпорту в Білорусь, який за перше півріччя зріс на 17,5%, до $7,24 млрд.

Нагадаємо, Білорусь та Росія на спільних військових навчаннях «Захід-2025» відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пише «Главком» із посиланням на Белта.

Глава оборонного відомства наголосив, що для Мінська «планування застосування» ядерної зброї є важливим елементом стратегічного «стримування».

