Петер Мадяр розповів, де житиме та на чому пересуватиметься як прем'єр

Лариса Голуб
Новий прем'єр Угорщини відмовився від резиденції Орбана та обрав скромне авто
фото: Facebook Петера Мадяра
Новий прем'єр-міністр Угорщини не збирається переїжджати до урядової резиденції

Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про рішення відмовитися від офіційної державної резиденції. Він продовжить жити разом зі своєю родиною у приватному помешканні. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр визначився зі своїм робочим транспортом і відмовився від закупівлі нових коштовних автомобілів для урядового автопарку. Як службове авто він використовуватиме Skoda Superb. 

«Як службовий автомобіль прем'єра, користуюся синім Skoda Superb, який вже добре відомий під час гастролей країною», – написав Петер Мадяр.

Skoda Superb – це флагманський чеський автомобіль бізнес-класу, що випускається з 2001 року та цінується за величезний салон, практичність і комфорт. Нове покоління (2024-2026) в Україні коштує від $39–40 тис.

Також Мадяр повідомив, що не переїжджатиме до урядової резиденції. «Повідомляю, що не переїжджатиму до державної резиденції. Живу в будинку в Буді, де вдома мої діти», – додав Мадяр.

Ще до перемоги на виборах Мадяр анонсував перенесення офісу глави уряду з Кармелітського палацу в Будапешті, де раніше базувався кабінет колишнього прем'єра Віктора Орбана. Однією з головних причин перенесення робочого місця називають обґрунтовані підозри щодо наявності прихованої прослуховувальної апаратури в будівлі палацу.

«Главком» писав, що угорський прем'єр Петер Мадяр представив новий склад кабінету міністрів, який уже встигли назвати «урядом фахівців» та «урядом національного примирення». Команда складається з 16 міністрів.

Петер Мадяр заявив про намір покращити відносини з Києвом. Зокрема, 64% угорців очікують від нього позитивних змін на цьому напрямку. Водночас він зауважив, що виступає проти «прискореного» вступу України до ЄС і вимагатиме дотримання прав угорської меншини на Закарпатті як умови для інтеграції.

Нагадаємо, новий парламент Угорщини, де «Тиса» має абсолютну більшість, зібрався на перше засідання 9 травня. Тоді ж Петер Мадяр офіційно вступив на посаду прем’єр-міністра. Новий уряд Угорщини вже заявив про намір розслідувати можливі фінансові зловживання попередньої влади. Для цього планують створити спеціальне «управління з повернення вкрадених активів».

