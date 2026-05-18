Петер Мадяр знайшов документи, які не встиг знищити уряд Орбана (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що знайшов у будівлі колишнього Міністерства будівництва та транспорту мішки з подрібненими документами 

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про виявлення компрометуючих матеріалів у будівлі колишнього Міністерства будівництва та транспорту. Йдеться про десятки мішків із подрібненими документами та передвиборчу символіку партії «Фідес» колишнього очільника уряду Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника уряду Угорщини у соцмережі.

Під час інспекції приміщення, яке раніше очолював соратник Орбана Янош Лазар, новий голова уряду зафіксував щонайменше 15–20 мішків із порізаною паперовою документацією.

«Дивіться, що ми знайшли у підвалі колишнього міністерства Яноша Лазара – мішки з подрібненими документами, листівки «Фідес», атрибутику», – прокоментував Петер Мадяр у своєму ролику.

На думку чинного прем'єра, посадовці попереднього режиму просто не встигали оперативно вивезти документи перед передачею влади, тому поспіхом намагалися їх знищити. Окрім знищених архівів, у підвалі виявили значну кількість партійної агітації, зокрема плакати та листівки з гаслом «Фідес – це надійний вибір», а також національні прапори, які використовували на провладних мітингах. 

Мадяр наголосив, що зберігання партійних передвиборчих матеріалів у державних установах є серйозним правопорушенням. Наразі він доручив розпочати офіційне розслідування, оскільки ці знахідки дають чіткий привід для відкриття кількості кримінальних проваджень.

Головний вектор розслідування стосуватиметься:

  • Незаконного фінансування політичних партій через державні ресурси.
  • Зловживання службовим становищем колишнім керівництвом міністерства, зокрема ексміністром Яношем Лазаром

«Главком» писав, що новий уряд на чолі з Петером Мадяром склав присягу в Угорщині зовсім нещодавно – 12 травня, після зміни політичного курсу в країні. З моменту вступу на посаду новий прем'єр уже відзначився радикальними рішеннями проти спадщини Орбана: скасував режим надзвичайного стану, переніс урядовий офіс із Кармелітського палацу через підозри в прослуховуванні та вдруге закликав президента країни Тамаша Шуйока піти у відставку.

