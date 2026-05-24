Мадяр: 100 тисяч угорців на Закарпатті позбавлені базових прав людини

Петер Мадяр: новий розділ у відносинах з Україною відкриється лише після вирішення питання меншини

Угорщина готова розпочати новий етап відносин з Україною, однак ключовою передумовою для цього залишається відновлення базових прав угорської меншини на Закарпатті. Про це прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив в інтерв'ю польському виданню «Rzeczpospolita», інформує «Главком».

Закарпаття – умова для перезапуску відносин

За словами угорського прем'єра, на Закарпатті проживає близько ста тисяч угорців, які роками позбавлені елементарних прав. Мадяр наполягає на тому, що без вирішення цього питання повноцінний діалог між Будапештом і Києвом неможливий.

Угорський уряд пов'язує відкриття першого переговорного кластера «Основи» у переговорах України з Євросоюзом саме з прогресом у цьому питанні. Мадяр закликав Київ скасувати «десятиліття законодавчих обмежень» щодо культурних, мовних та освітніх прав закарпатських угорців.

Щодо Росії та енергетики

Окремо Мадяр висловився щодо залежності Угорщини від російського газу та нафти. Угорський прем'єр визнав, що зріджений газ, який постачається через Балтійське море, наразі коштує значно дорожче за той, що надходить з Росії, Румунії чи Австрії. Водночас він запевнив, що Угорщина прагне диверсифікувати джерела постачання і готова до переговорів.

«Ми дуже раді мати кілька джерел постачання, бо це забезпечує більшу безпеку. І дає кращий відправний пункт для переговорів щодо нижчих цін», – зазначив Мадяр.

Водночас угорський лідер не виключив повернення до закупівель російського газу після завершення війни в Україні. На його думку, до цього кроку може вдатися і вся Європа, зважаючи на конкурентність цін та географічні реалії.

«В політиці немає дружби – є інтереси»

Мадяр також прокоментував підтримку, яку президент Польщі Кароль Навроцький надав Орбану під час угорської виборчої кампанії, однак зустрівся з ним як із чинним главою держави. За словами прем'єра, у політиці немає місця дружбі – є лише інтереси. Він нагадав, що Орбана підтримували й президент США, прем'єр Ізраїлю, президенти Туреччини, Сербії, Росії та прем'єр Словаччини.

«Такий вже світ. Після виборів законний уряд має право вільно обирати, з ким співпрацювати», – підкреслив угорський прем'єр.

Нагадаємо, після приходу до влади новий уряд Угорщини вже продемонстрував зміну курсу щодо Росії: МЗС викликало російського посла через масований удар по Закарпаттю 13 травня. До того ж Мадяр визнав Росію агресором і підтримав право України на самооборону під час візиту до Варшави. Раніше повідомлялося, що Будапешт і Київ домовилися про раунд консультацій щодо двосторонніх відносин.