Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна та Угорщина розпочали консультації для перезапуску відносин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Угорщина розпочали консультації для перезапуску відносин
Сибіга наголосив, що Україна хоче відкрити «новий, взаємовигідний розділ у двосторонніх відносинах, заснований на довірі»
фото: МЗС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Очільниця угорського МЗС заявила, що першим питанням для Будапешта у відновленні відносин з Києвом є послідовний захист прав нацменшин

Міністри закордонних справ України та Угорщини почали українсько-угорські консультації на рівні експертів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС Андрія Сибігу.

Очільник зовнішньополітичного відомства акцентував на прагненні України відкрити новий розділ у відносинах з Угорщиною, щоб вони були взаємно вигідними та ґрунтувалися на довірі. Він подякував за засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема на Закарпатті.

«Україна серйозно ставиться до теми прав нацменшин і зберігає зобов’язання забезпечувати їх згідно з європейськими стандартами. Ми розуміємо, що це дуже значуще питання», – каже він.

Сибіга акцентував, що вступ України у ЄС – у стратегічних інтересах Угорщини та буде нагодою для угорців і зміцнити національну єдність, і забезпечити захист прав угорської меншини.

«Підкреслив, що зараз настав час створити надійну основу для відкриття першого переговорного кластера з ЄС цього травня, і ще пʼять – у червні. У нас з угорською колегою спільна мета: скористатись цим моментом і забезпечити відчутні результати», – додав міністр.

«Главком» писав, що Угорщина почала переглядати підхід до України. Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону.

Цей крок свідчить про радикальну зміну політики Будапешта щодо Москви після оновлення угорського уряду. Зокрема, попередній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла РФ після російських ударів по Закарпаттю.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, в яких той засудив чергову масовану російську атаку на Україну. Глава держави назвав це «важливим меседжем».

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга Угорщина переговори МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися 14 травня 2026 року у Пекіні, Китай
Трамп і Сі готують велику угоду? Що це означає для України
15 травня, 10:51
Перемога чи поразка Росії? Що Китай готує для Путіна
Перемога чи поразка Росії? Що Китай готує для Путіна
18 травня, 09:16
Венс не полетить до Пакистану
Переговори Ірану та США. Візит Венса до Пакистану скасовано
22 квiтня, 01:29
Сибіга очікує, що демократична Білорусь стане четвертим учасником Люблінського трикутника
Глава МЗС України описав майбутнє Білорусі
22 квiтня, 10:15
«Прогресивна Болгарія» на чолі з Руменом Радевим перемогла на парламентських виборах у Болгарії
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
22 квiтня, 11:40
За словами президента, Україна фактично щоденно перебуває в комунікації з американською стороною
«Америка залишається в дипломатії». Умєров доповів Зеленському про переговори з представниками Трампа
11 травня, 12:41
Сибіга: Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого припинення вогню в аеропорту
Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах
11 травня, 23:29
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про активну роль Туреччини у переговорах між Україною та РФ
Туреччина включилася у процес припинення війни між Україною та РФ
13 травня, 11:17
Гренландія після діалогу з Вашингтоном заявила про свої «червоні лінії»
«Гренландія не продається». Влада острова зробила заяву після переговорів зі США
18 травня, 21:55

Політика

Україна та Угорщина розпочали консультації для перезапуску відносин
Україна та Угорщина розпочали консультації для перезапуску відносин
Зеленський готує призначення військового на посаду голови РДА Дніпропетровщини
Зеленський готує призначення військового на посаду голови РДА Дніпропетровщини
Подружжя Зеленських взяло участь у презентації виставки легендарного Марчука
Подружжя Зеленських взяло участь у презентації виставки легендарного Марчука
Перепоховання Євгена Коновальця. Президент заявив, що готуються рішення
Перепоховання Євгена Коновальця. Президент заявив, що готуються рішення
Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України
Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України
Затверджено новий склад української частини комітету президентів України та Польщі
Затверджено новий склад української частини комітету президентів України та Польщі

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua