Україна та Угорщина розпочали консультації для перезапуску відносин

Сибіга наголосив, що Україна хоче відкрити «новий, взаємовигідний розділ у двосторонніх відносинах, заснований на довірі»

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Очільниця угорського МЗС заявила, що першим питанням для Будапешта у відновленні відносин з Києвом є послідовний захист прав нацменшин

Міністри закордонних справ України та Угорщини почали українсько-угорські консультації на рівні експертів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС Андрія Сибігу.

Очільник зовнішньополітичного відомства акцентував на прагненні України відкрити новий розділ у відносинах з Угорщиною, щоб вони були взаємно вигідними та ґрунтувалися на довірі. Він подякував за засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема на Закарпатті.

«Україна серйозно ставиться до теми прав нацменшин і зберігає зобов’язання забезпечувати їх згідно з європейськими стандартами. Ми розуміємо, що це дуже значуще питання», – каже він.

Сибіга акцентував, що вступ України у ЄС – у стратегічних інтересах Угорщини та буде нагодою для угорців і зміцнити національну єдність, і забезпечити захист прав угорської меншини.

«Підкреслив, що зараз настав час створити надійну основу для відкриття першого переговорного кластера з ЄС цього травня, і ще пʼять – у червні. У нас з угорською колегою спільна мета: скористатись цим моментом і забезпечити відчутні результати», – додав міністр.

«Главком» писав, що Угорщина почала переглядати підхід до України. Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону.

Цей крок свідчить про радикальну зміну політики Будапешта щодо Москви після оновлення угорського уряду. Зокрема, попередній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла РФ після російських ударів по Закарпаттю.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, в яких той засудив чергову масовану російську атаку на Україну. Глава держави назвав це «важливим меседжем».