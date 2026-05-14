Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мадяр скасував надзвичайний стан в Угорщині, який запровадив Орбан

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мадяр скасував надзвичайний стан в Угорщині, який запровадив Орбан
Петер Мадяр: «Ми повертаємося до нормального життя»
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

В Угорщині чотири роки діяв режим надзвичайного стану через загрозу війни

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вирішив скасувати режим надзвичайного стану, який діяв у країні протягом кількох років та був запроваджений урядом Віктора Орбана через загрозу війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

«Сьогодні, через чотири роки, припиняється введений Орбаном режим надзвичайного стану, пов’язаний із загрозою війни, і разом із цим ми прощаємося з урядуванням на підставі указів, запроваджених шість років тому. Ми повертаємося до нормального життя», – написав він.

Режим надзвичайного стану в Угорщині було вперше введено під час пандемії Covid-19. Уряд Орбана продовжив його дію, аргументуючи це повномасштабною війною Росії проти України та необхідністю оперативного ухвалення рішень.

Упродовж останніх років угорська влада неодноразово подовжувала надзвичайний стан, що дозволяло уряду керувати країною за допомогою спеціальних указів. Петер Мадяр заявив, що тепер країна повертається до звичайного демократичного механізму управління.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону.

Цей крок свідчить про радикальну зміну політики Будапешта щодо Москви після оновлення угорського уряду. Зокрема, попередній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла РФ після російських ударів по Закарпаттю.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, в яких той засудив чергову масовану російську атаку на Україну. Глава держави назвав це «важливим меседжем».

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Петер Мадяр Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після 16 років правління Орбана опозиція отримала абсолютну більшість у парламенті
Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини. Новий парламент ухвалив перші символічні рішення
9 травня, 15:25
Російський шпигун цікавився Україною зсередини структур Орбана
Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта
8 травня, 16:48
Родич майбутнього прем’єра Угорщини відмовився від посади в уряді через звинувачення у кумівстві
Скандал через кумівство в Угорщині. Родич Мадяра відмовився від посади міністра
7 травня, 23:36
Глава МЗС України: «Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше»
Переговори України та Угорщини: Сибіга зробив заяву про майбутню зустріч
1 травня, 20:38
Ігор Чайка та Євген Примаков
Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки
28 квiтня, 18:17
Словаччина і Угорщина не заблокують позику для України, якщо запустять «Дружбу»
Словаччина і Угорщина готові підтримати позику для України, але є нюанс
21 квiтня, 20:53
Лідер «Тиси» стверджує, що його уряд виконуватиме зобов’язання перед судом і затримуватиме осіб, оголошених у розшук
Мадяр пообіцяв заарештувати Нетаньягу в разі його візиту до Угорщини
21 квiтня, 09:56
Мадяр дав характеристику президенту Шуйоку
Петер Мадяр жорстко розкритикував президента Угорщини після зустрічі з ним
15 квiтня, 20:51
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
15 квiтня, 13:47

Політика

Угорщина влаштувала жорсткий прийом послу Росії: подробиці
Угорщина влаштувала жорсткий прийом послу Росії: подробиці
Мадяр скасував надзвичайний стан в Угорщині, який запровадив Орбан
Мадяр скасував надзвичайний стан в Угорщині, який запровадив Орбан
Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце
Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце
Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати США: коли можлива поїздка (відео)
Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати США: коли можлива поїздка (відео)
Латвія залишилася без уряду. Прем'єрка подала у відставку
Латвія залишилася без уряду. Прем'єрка подала у відставку
Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»
Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua