Мадяр скасував надзвичайний стан в Угорщині, який запровадив Орбан

В Угорщині чотири роки діяв режим надзвичайного стану через загрозу війни

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вирішив скасувати режим надзвичайного стану, який діяв у країні протягом кількох років та був запроваджений урядом Віктора Орбана через загрозу війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

«Сьогодні, через чотири роки, припиняється введений Орбаном режим надзвичайного стану, пов’язаний із загрозою війни, і разом із цим ми прощаємося з урядуванням на підставі указів, запроваджених шість років тому. Ми повертаємося до нормального життя», – написав він.

Режим надзвичайного стану в Угорщині було вперше введено під час пандемії Covid-19. Уряд Орбана продовжив його дію, аргументуючи це повномасштабною війною Росії проти України та необхідністю оперативного ухвалення рішень.

Упродовж останніх років угорська влада неодноразово подовжувала надзвичайний стан, що дозволяло уряду керувати країною за допомогою спеціальних указів. Петер Мадяр заявив, що тепер країна повертається до звичайного демократичного механізму управління.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону.

Цей крок свідчить про радикальну зміну політики Будапешта щодо Москви після оновлення угорського уряду. Зокрема, попередній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла РФ після російських ударів по Закарпаттю.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, в яких той засудив чергову масовану російську атаку на Україну. Глава держави назвав це «важливим меседжем».