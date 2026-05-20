Мадяр назвав місто для можливої зустрічі із Зеленським

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність до діалогу з Україною щодо Закарпаття

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що сподівається провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Береговому на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава угорського уряду Петер Мадяр повідомив, що Будапешт уже розпочав робочі консультації з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті. За його словами, після завершення цих переговорів може відбутися його особиста зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами угорського прем’єра, консультації між Києвом та Будапештом уже стартували, а угорська сторона передала Україні сигнал про готовність до діалогу.

«Ми вже дали сигнал українській стороні та навіть почали робочі консультації щодо прав угорської меншини - мовних та інших - щоб вони також отримали все те, що мають усі інші в Євросоюзі», – заявив Мадяр.

Прем’єр Угорщини уточнив, що йдеться насамперед про мовні та інші права угорської громади Закарпаття. Мадяр також висловив сподівання, що переговори на робочому рівні завершаться найближчим часом. Після цього, за його словами, може відбутися його зустріч із Зеленським у Береговому.

«Я сподіваюся, що ця серія робочих переговорів швидко завершиться, і, як я пропонував, ймовірно, зможемо зустрітися з Президентом Зеленським у Берегові на Закарпатті, де угорці становлять значну частину населення», - зазначив глава угорського уряду.

Крім того, Мадяр заявив, що Угорщина погодиться на відкриття першого переговорного кластера «Основи» у перемовинах України з Європейським Союзом лише після того, як буде врегульовано питання угорської меншини на Закарпатті.

Питання прав угорської громади в Україні вже кілька років залишається однією з ключових тем у відносинах між Києвом і Будапештом. Угорська влада неодноразово критикувала українське законодавство у сфері освіти та мовної політики, заявляючи про нібито обмеження прав етнічних угорців на Закарпатті.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ України та Угорщини почали українсько-угорські консультації на рівні експертів.

Очільник зовнішньополітичного відомства акцентував на прагненні України відкрити новий розділ у відносинах з Угорщиною, щоб вони були взаємно вигідними та ґрунтувалися на довірі. Він подякував за засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема на Закарпатті.