Франція терміново скликає Радбез ООН через війну на Ближньому Сході

Макрон: Поточна ескалація небезпечна для всіх. Вона має припинитися

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із екстреною заявою на тлі масштабної ескалації між США, Ізраїлем та Іраном. Глава Франції офіційно ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що дії тегеранського режиму поставили під загрозу міжнародний мир та безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еммануеля Макрона.

Франція, як постійний член Ради Безпеки ООН, вимагає негайного втручання міжнародної спільноти для зупинки хвилі насильства.

«Спалах війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном має серйозні наслідки для міжнародного миру та безпеки.

У цей вирішальний момент вживаються всі заходи для забезпечення безпеки нашої національної території, наших громадян та наших інтересів на Близькому Сході.

Франція також готова надати необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони цього вимагатимуть.

Поточна ескалація небезпечна для всіх. Вона має припинитися. Іранський режим повинен зрозуміти, що зараз у нього немає іншого вибору, окрім як добросовісно брати участь у переговорах щодо припинення своїх ядерних та балістичних програм, а також діяльності з дестабілізації регіону. Це абсолютно необхідно для безпеки всіх на Близькому Сході.

Іранський народ також повинен мати можливість вільно будувати своє майбутнє. Різанина, скоєна ісламським режимом, дискваліфікує його та вимагає повернення права голосу народу. Чим швидше, тим краще.

Вірна своїм принципам та усвідомлюючи свою міжнародну відповідальність, Франція закликає до термінового скликання засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я перебуваю в тісному контакті з нашими європейськими партнерами та друзями на Близькому Сході», – заявив Еммануель Макрон.

Як відомо, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати офіційно заявили про свою готовність застосувати військову силу та надати всі наявні ресурси для відбиття іранської агресії. Це рішення було ухвалене після серії ракетних ударів Тегерана по суверенних територіях країн Перської затоки.

Нагадаємо, унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

До слова, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bahrain News Agency.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.