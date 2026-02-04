Головна Світ Політика
Переговори США та Ірану перенесли до Оману

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Переговори США та Ірану перенесли до Оману
Вашингтон і Тегеран повернулися до переговорів
фото з відкритих джерел

Перемовини відбудуться на тлі зростання напруги на Близькому Сході

Переговори між Сполученими Штатами та Іраном щодо іранської ядерної програми відбудуться в Омані у п’ятницю, 6 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням агенцію Reuters.

Як зазначається, перемовини проходитимуть на тлі можливої конфронтації, оскільки президент США Дональд Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході. За інформацією агенції, адміністрація Трампа погодилася на прохання Ірану перенести переговори з Туреччини до Оману.

Раніше Трамп заявляв, що можуть статися «погані речі», якщо сторонам не вдасться досягти угоди, посилюючи тиск на Ісламську Республіку.

На тлі різкого загострення між США та Іраном Тегеран погодився повернутися до переговорів щодо ядерної програми. Президент Ірану Масуд Пезешкіан дав доручення розпочати діалог із Вашингтоном, обмеживши його виключно ядерним питанням.

Перемовини готуються на тлі масштабного військового посилення США на Близькому Сході. Вашингтон перекинув до регіону авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln, а також розмістив винищувачі F-35 та F-15E ближче до потенційних зон бойових дій. Пентагон одночасно розгортає додаткові батареї систем протиповітряної оборони THAAD і Patriot на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі. 

Паралельно супутникові знімки Planet Labs, оприлюднені наприкінці січня, зафіксували відновлювальні роботи на ключових іранських ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфагані, які були пошкоджені під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні. На будівлях знову з’явилися дахи, що свідчить про перехід від оцінки руйнувань до активної реконструкції. Експерти не виключають, що відновлення може бути прикриттям для внутрішніх робіт і спроб зберегти обладнання або ядерні матеріали. Особливе занепокоєння викликає Натанз — один із головних центрів зі збагачення урану, який вважався ключовим елементом потенційного військового ядерного циклу Ірану.

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

