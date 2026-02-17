Головна Світ Політика
Макрон закликав Індію підтримати мораторій на удари РФ по цивільних об'єктах України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Макрон закликав Індію підтримати мораторій на удари РФ по цивільних об'єктах України
Еммануель Макрон заявив, що досягти повного припинення вогню досі вкрай складно
фото: AP

Французький лідер запропонував премʼєру Індії об'єднати зусилля, щоб підтримати введення негайного мораторію на обстріли

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді підтримати часткове перемир'я між Україною і Росією, зокрема мораторій на удари припинення ударів по цивільних та інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

«Ми могли б об'єднати зусилля, щоб підтримати введення негайного і стійкого мораторію на удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі», – сказав французький лідер.

Індія є другим за величиною покупцем російської нафти після Китаю, і понад 30% її палива постачається з Росії, забезпечуючи доходи Кремля, попри західні санкції. До початку повномасштабної війни Індія імпортувала лише 1% нафти з Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія вночі проти 17 лютого загалом завдала удару по 12 областях України, внаслідок чого дев’ять людей поранені, серед них є діти. За його словами, є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.

Як повідомлялося, через російську атаку на Сумщині загинула жінка. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів зруйнованого будинку.

До слова, російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Миколаївці Донецької області. Внаслідок чого загинули троє працівників Слов'янської ТЕС.

