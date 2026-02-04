Москва спростувала підготовку розмови Путіна з Макроном

Пєсков повідомив, що контакти між Москвою та Парижем залишаються «робочими»

Росія наразі не має планів на телефонну розмову між Владіміром Путіним та президентом Франції Еммануелем Макроном.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РИА Новости».

Прессекретар господаря Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Франція та Росія підтримують контакти на «робочому» рівні, однак нічого конкретного щодо можливих переговорів між Путіним та Макроном наразі немає.

За його словами, поки не існує жодних домовленостей про телефонну розмову. Пєсков також зазначив, що нічого «примітного» у робочому зв’язку між Москвою та Парижем наразі немає.

До слова, Франція заявляє, що не відмовляється від можливості відновлення контактів з Росією, однак розглядає такий діалог виключно в координації з Україною та європейськими партнерами. У Парижі наголошують, що будь-які переговорні формати мають ґрунтуватися на прозорості та врахуванні позиції Києва, а також не можуть відбуватися без узгодження з іншими державами Європи.

Водночас французька влада підкреслює, що нинішня військова ситуація та триваючі удари Росії по Україні не свідчать про її готовність до реального мирного процесу. На цьому тлі Європа прагне зберегти можливість прямих контактів із Москвою як інструмент для захисту власних інтересів, водночас не допускаючи ухвалення рішень щодо безпеки регіону без участі європейських країн та України.