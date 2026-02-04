Головна Світ Політика
search button user button menu button

Москва спростувала підготовку розмови Путіна з Макроном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Москва спростувала підготовку розмови Путіна з Макроном
Пєсков: Москва не побачила підстав для розмови з Макроном
фото з відкритих джерел

Пєсков повідомив, що контакти між Москвою та Парижем залишаються «робочими»

Росія наразі не має планів на телефонну розмову між Владіміром Путіним та президентом Франції Еммануелем Макроном.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РИА Новости».

Прессекретар господаря Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Франція та Росія підтримують контакти на «робочому» рівні, однак нічого конкретного щодо можливих переговорів між Путіним та Макроном наразі немає.

За його словами, поки не існує жодних домовленостей про телефонну розмову. Пєсков також зазначив, що нічого «примітного» у робочому зв’язку між Москвою та Парижем наразі немає.

До слова, Франція заявляє, що не відмовляється від можливості відновлення контактів з Росією, однак розглядає такий діалог виключно в координації з Україною та європейськими партнерами. У Парижі наголошують, що будь-які переговорні формати мають ґрунтуватися на прозорості та врахуванні позиції Києва, а також не можуть відбуватися без узгодження з іншими державами Європи.

Водночас французька влада підкреслює, що нинішня військова ситуація та триваючі удари Росії по Україні не свідчать про її готовність до реального мирного процесу. На цьому тлі Європа прагне зберегти можливість прямих контактів із Москвою як інструмент для захисту власних інтересів, водночас не допускаючи ухвалення рішень щодо безпеки регіону без участі європейських країн та України.

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спікер Державної думи Росії Володін звинуватив Зеленського у нібито небажанні виконувати домовленості Путіна та Трампа
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
31 сiчня, 19:59
У Росії мешкають дуже різні люди. У тому числі – цілком притомні, адекватні і усвідомлюючі, в яку прірву вони мчать
Без флоту, доріг та майбутнього: справжня ціна війни для Росії
31 сiчня, 19:40
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів
Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви
28 сiчня, 14:54
Сторони можуть продовжити діалог уже безпосередньо в Москві або Києві
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
Переговори США та Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Переговори США та Росії, заяви Трампа: головне за ніч
23 сiчня, 05:49
Путін прокоментував тему Гренландії та переговори з США
Гренландія і мільярд на «Раду миру». Путін знайшов нові способи «підкупити» Трампа
21 сiчня, 21:53
Трамп вважає, що ця історія взагалі не накладає на нього зобовʼязання
Навіщо Трамп запросив Росію у раду миру і що це означає для України
20 сiчня, 10:48
Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка
Зеленський розповів тривожні новини від розвідки
17 сiчня, 17:48
Росія може зазнати внутрішніх змін і конфліктів серед еліт, що вплине на хід війни
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
5 сiчня, 16:18

Політика

Москва спростувала підготовку розмови Путіна з Макроном
Москва спростувала підготовку розмови Путіна з Макроном
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі
Делегація України прибула на переговори в Абу-Дабі
Делегація України прибула на переговори в Абу-Дабі
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем, який прямував до РФ
Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем, який прямував до РФ
Трамп напав на журналістку через запитання про справу Епштейна
Трамп напав на журналістку через запитання про справу Епштейна

Новини

Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua