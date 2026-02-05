Головна Світ Політика
Африканські найманці отримали російські паспорти на окупованій Луганщині (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Африканські найманці отримали російські паспорти на окупованій Луганщині (фото)
Більшість іноземців, яких завербували до армії РФ, гинуть на війні
фото: скриншот Центр протидії дезінформації

РФ вербує іноземців до своєї армії, обіцяючи надати їм російське громадянство

Найманці з Гамбії, які воювали на боці Росії проти України, отримали російське громадянство. Росія показово вручила найманцям російські паспорти. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Найманцям вручили російські паспорти на тимчасово окупованій території Луганської області. «Медіа на тимчасово окупованих територіях повідомили про чергове вручення російських паспортів іноземцям, які воювали на боці РФ. Цього разу йдеться про двох громадян Гамбії, які служили у складі армії РФ», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Росія заохочує найманців з інших країн на війну проти України можливістю легко отримати громадянство Росії. Проте це лише показові дії РФ, що мати змогу простіше вербувати іноземних громадян Адже випадки з наданням громадянства є поодинокими.

Насправді ж все інакше, більшість іноземців, яких завербували до армії РФ, гинуть на війні та не мають ніякого правового захисту від Росії. «Росія веде масове вербування в країнах Африки. Людям обіцяють цивільну роботу й високі зарплати, але після підписання контракту їх примусово відправляють на фронт. Подібні історії про «нових росіян» – лише ширма, щоб приховати масштаби обману й цинічної експлуатації іноземців», – додають у Центрі протидії інформації.

Нагадаємо, що у Кенії в листопаді 2025 року було заявлено, що понад 200 громадян країни воюють за Росію в Україні, а в Ботсвані повідомили про два випадки, коли південноафриканці були обмануті обіцянками роботи та відправлені на війну. Зокрема, у повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців. До армії РФ долучилися громадяни щонайменше з 48 країн.

Також повідомлялося, як розвідка Британії розповіла, як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України. Британські аналітики підкреслюють, що вербування іноземців у Росії є несистематичним. Більшість добровольців погоджуються підписувати контракти через фінансові стимули та перспективу отримання російського громадянства. 
 

