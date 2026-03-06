Головна Світ Політика
Єврокомісія шукає варіанти, як відремонтувати «Дружбу»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Єврокомісія шукає варіанти, як відремонтувати «Дружбу»
Єврокомісія комісія розглядає варіанти допомоги для відновлення постачання нафти
фото з відкритих джерел

Європейська комісія вивчає можливість надання допомоги із ремонтом нафтопроводу «Дружба»  

Європейська комісія розглядає можливість надання фінансової та технічної допомоги Україні для відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Цей крок має стати компромісом, який дозволить зняти вето Угорщини та Словаччини на виділення Києву стратегічного кредиту в розмірі €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Європейської комісії Олофа Гілла під час брифінгу в Брюсселі.

Речник Європейської комісії заявив, що нині прораховуються усі варіанти, аби нафтопровід «Дружба» запрацював. 

«Я підтверджую, що комісія розглядає варіанти допомоги для відновлення постачання нафти через цей трубопровід, включаючи можливу фінансову підтримку», – сказав він.

Він також прокоментував зауваження, що Єврокомісія нібито планує фінансування ремонту нафтопроводу без доступу до нього інспекції. За словами Гілла, Єврокомісія «добре поінформована» і прагне прискорити процес.

Наступного тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити деталі цього плану з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо. Очікується, що після цього відбудуться фінальні консультації з українським урядом.

Речник Єврокомісії також зазначив, що питання ремонту нафтопроводу пов'язане із розблокуванням кредиту для України у розмірі €90 млрд, який блокує Угорщина.

«Главком» також писав, що президент України особисто виступає проти відновлення транзиту російської сировини, але ЄС ставить жорсткі умови.

«Скажу чесно, я б нафтопровід не відновлював, це моя позиція, я її сказав керівникам Європи і сказав тим, хто дзвонив до мене з цим питанням, а також керівництву Європейського Союзу. Тому що це російська нафта. Є деякі речі, принципи, які не мають ціни просто. Росіяни нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без неї не може виграти виграти виборів. Тому це моя позиція», – пояснив президент України.

Однак, за словами Зеленського, на сьогодні ситуація виглядає як ультиматум: Європейський Союз дає зрозуміти, що 90 млрд європейського кредиту для України будуть заблоковані, якщо Київ не почне відновлення трубопроводу.

Теги: Україна Європа нафта Угорщина

