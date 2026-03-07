Ізраїль розпочав нову хвилю ударів по Тегерану

У столиці пролунали потужні вибухи, зокрема в районі аеропорту Мехрабад

Іран у відповідь обстріляв центральну частину Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що розпочала нову хвилю ударів по цілях в іранській столиці. У Тегерані пролунала серія потужних вибухів, пише «Главком».

«Армія оборони Ізраїлю розпочала широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані», – йдеться в повідомленні

За даними іранського агентства Mehr News Agency, у столиці пролунали потужні вибухи, зокрема в районі аеропорту Мехрабад. Місцеві медіа також публікують кадри пожежі після ударів.

Водночас Іран завдав нового ракетного удару по Ізраїлю.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

Станом на 7 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.