Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану
д Трамп заявив, що з Іраном не буде жодної угоди, окрім беззастережної капітуляції
колаж: glavcom.ua

Раніше влада Ірану заявляла, що готова до тривалої війни «на відміну від США»

Президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не буде жодної угоди, окрім беззастережної капітуляції. Водночас він уточнив, що така капітуляція може бути і неофіційною, пише «Главком».

У своїй соцмережі Truth Social американський лідер написав: «Жодної угоди з Іраном не буде, окрім беззастережної капітуляції!».

Пізніше в коментарі виданню Axios Трамп пояснив, що беззастережна капітуляція може відбутися не лише у формальному вигляді.

«Беззастережна капітуляція може полягати в тому, що іранці оголосять про це. Але це також може статися, коли вони більше не зможуть воювати, бо у них не буде нікого і нічого, щоб вести війну», – сказав він.

Як повідомлялось, Білий дім більше не розглядає дипломатичні компроміси чи поетапне замирення – Вашингтон офіційно перейшов до мови ультиматумів і чекає від Тегерану повної капітуляції.

До слова, постійний представник Ірану при ООН Амір-Саїд Іравані заявив, що країна вважає свої дії законним правом на самооборону і не припинить їх до завершення агресії з боку США та Ізраїлю. 

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли  Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану. 

Станом на 6 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. 

Читайте також:

Теги: США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
7 лютого, 12:02
Французький президент закликав ЄС розпочати економічну революцію і нарешті стати справжнім світовим лідером
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»
10 лютого, 11:20
Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Білий дім до кінця року
Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США
9 лютого, 11:52
Анатолій Куцевол показав сенаторам США наслідки російських атак на одну зі столичних ТЕЦ
Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці
17 лютого, 19:45
У Брюсселі заявили про ризик дестабілізації в регіоні
Євросоюз закликав США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії
19 лютого, 18:14
Виправний центр Рівер, слідчий ізолятор ICE, у Феррідеї, штат Луїзіана, де, за словами матері, утримується Рафаель Вергара
Син конгресвумен Колумбії, яка підтримує Трампа, застряг у центрі депортації США
23 лютого, 05:47
Кіт Келлог наголосив, що війна в Україні – це «не бізнес-угода» для США
Резолюція ООН про підтримку миру в Україні. Келлог розкритикував позицію США
25 лютого, 11:34
Найзавантаженіший аеропорт світу – Dubai International (DXB) – також постраждав від атаки
Іран випустив сотні ракет та безпілотників по ОАЕ – Міноборони
1 березня, 09:51
Запуск іранської балістичної ракети Fatteh-110
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
1 березня, 15:59

Політика

Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану
Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану
Відновити транзит нафти за три дні. Україна відповіла на ультиматум Угорщини
Відновити транзит нафти за три дні. Україна відповіла на ультиматум Угорщини
Єврокомісія шукає варіанти, як відремонтувати «Дружбу»
Єврокомісія шукає варіанти, як відремонтувати «Дружбу»
Сибіга підозрює Росію у провокації проти українських інкасаторів
Сибіга підозрює Росію у провокації проти українських інкасаторів
Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном
Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua