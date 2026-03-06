Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану

д Трамп заявив, що з Іраном не буде жодної угоди, окрім беззастережної капітуляції

Раніше влада Ірану заявляла, що готова до тривалої війни «на відміну від США»

Президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не буде жодної угоди, окрім беззастережної капітуляції. Водночас він уточнив, що така капітуляція може бути і неофіційною, пише «Главком».

У своїй соцмережі Truth Social американський лідер написав: «Жодної угоди з Іраном не буде, окрім беззастережної капітуляції!».

Пізніше в коментарі виданню Axios Трамп пояснив, що беззастережна капітуляція може відбутися не лише у формальному вигляді.

«Беззастережна капітуляція може полягати в тому, що іранці оголосять про це. Але це також може статися, коли вони більше не зможуть воювати, бо у них не буде нікого і нічого, щоб вести війну», – сказав він.

Як повідомлялось, Білий дім більше не розглядає дипломатичні компроміси чи поетапне замирення – Вашингтон офіційно перейшов до мови ультиматумів і чекає від Тегерану повної капітуляції.

До слова, постійний представник Ірану при ООН Амір-Саїд Іравані заявив, що країна вважає свої дії законним правом на самооборону і не припинить їх до завершення агресії з боку США та Ізраїлю.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

Станом на 6 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.