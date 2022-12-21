Президент Франції нині святкує День народження

Лідер Франції Емманюель Макрон не отримав телефонне привітання від російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське пропагандистське видання.

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Путін обділив Макрона вітальними словами до його 45-річчя, не зателефонувши франзуцькому колезі.

«Телефонного дзвінка з Макроном сьогодні у планах немає», – зазначив Пєсков, при цьому пообіцявши уточнити, чи має Путін наміри надіслати імениннику хоча б святкову телеграму.

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Напередодні Зеленський розповів, як ставиться до розмов Макрона та Путіна. Президент України зазначив, що коли лідер Франції зустрічається з російським диктатором, перед ним щоразу інша людина.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зателефонує президентові Росії Володимиру Путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано.