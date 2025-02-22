Маск зробив заяву щодо можливого відключення Starlink в Україні

Мільярден відреагував на чутки про те, що США можуть відключити Starlink

Мільярдер та інженер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа, відреагував на чутки про те, що США можуть відключити Starlink. Про це повідомляє Главком з посиланням на допис Маска.

У соціальній мережі Х Маск спростував інформацію від Reuters. Раніше агенство з посиланням на три джерела повідомляло, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.

Маск написав: «Це брехня. Reuters збрехав». Так він заперечив інформацію щодо заборони сервісів Starlink в Україні.

This is false.



Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj — Elon Musk (@elonmusk) — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

До слова, у Польщі сумніваються, що придбані для України Starlink можуть відключити. Віцепрем’єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський наголосив, що Польща купила Starlink, які передала Україні, а також «платить і буде платити абонплату».

«Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», – зазначив Гавковський.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.

«І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.