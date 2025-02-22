Головна Світ Політика
search button user button menu button

Маск зробив заяву щодо можливого відключення Starlink в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Маск зробив заяву щодо можливого відключення Starlink в Україні
фото: Reuters

Мільярден відреагував на чутки про те, що США можуть відключити Starlink

Мільярдер та інженер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа, відреагував на чутки про те, що США можуть відключити Starlink. Про це повідомляє Главком з посиланням на допис Маска.

У соціальній мережі Х Маск спростував інформацію від Reuters. Раніше агенство з посиланням на три джерела повідомляло, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.

Маск написав: «Це брехня. Reuters збрехав». Так він заперечив інформацію щодо заборони сервісів Starlink в Україні.

До слова, у Польщі сумніваються, що придбані для України Starlink можуть відключити. Віцепрем’єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський наголосив, що Польща купила Starlink, які передала Україні, а також «платить і буде платити абонплату».

«Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», – зазначив Гавковський.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.

«І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск корисні копалини Starlink переговори обмін відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожвавлення дебатів щодо продажу газу викликало неспокій у деяких американських експортерів
Чому в ЄС знову розглядають російський газ
30 сiчня, 16:13
Також Зеленський вважає, що, коли Трамп заявить, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання – затягуватиме час
Путін боїться переговорів, бо не може визнати програш – Зеленський
2 лютого, 22:28
Підвищення податків не збільшує доходи, а лейбористи у Британії не можуть розв’язати питання
Британський політик розповів, чому країна стрімко прямує до банкрутства
7 лютого, 17:46
Відключення Балтійських країн від російської енергосистеми не вплинуло на споживачів
Країни Балтії відключилися від російської енергосистеми
8 лютого, 10:27
Кремль прокоментував відносини між Москвою і Вашингтоном
«Контакти стали інтенсивнішими». Кремль заявив про прогрес у відносинах із США
11 лютого, 11:47
У відеозверненні Порошенко зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною
«Ми зустрічалися лише з двох приводів». Порошенко розказав про свої контакти з Медведчуком
16 лютого, 16:26
Припинення вогню не означає скасування воєнного стану, каже Веніславський
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
17 лютого, 21:36
Перша сесія російсько-американських переговорів в Саудівській Аравії завершилася 18 лютого
Переговори Росії та США в Ер-Ріяді. Громадські організації України виступили із заявою
19 лютого, 18:31
За словами Трампа, угода була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші
Чому Білий дім агресивно атакував Зеленського? Трамп несподівано розкрив причину
20 лютого, 08:53

Політика

ЄС розглядає способи використання російських активів для допомоги Україні
ЄС розглядає способи використання російських активів для допомоги Україні
Маск зробив заяву щодо можливого відключення Starlink в Україні
Маск зробив заяву щодо можливого відключення Starlink в Україні
Що насправді Трамп шукає у співпраці з Путіним: подробиці від WSJ
Що насправді Трамп шукає у співпраці з Путіним: подробиці від WSJ
«У Росії були причини». Фіцо виправдав вторгнення окупантів в Україну
«У Росії були причини». Фіцо виправдав вторгнення окупантів в Україну
Коли зустрінуться Трамп та Путін? Експосол України в США назвав дедлайн
Коли зустрінуться Трамп та Путін? Експосол України в США назвав дедлайн
Трамп провів масштабні кадрові зміни в армії США
Трамп провів масштабні кадрові зміни в армії США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
119K
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
8423
Комунальники розчищали квартиру від сміття і знайшли серед непотребу власницю
7856
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні
7810
Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 22:29
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua